Ten głośnik 360 sprawdzi się na co dzień i od święta

Każdy z nas chce zamknąć poprzedni rok i przywitać nowy w jak najbardziej niezapomniany sposób. Świętujemy. Po nowym roku przychodzi czas na karnawał. LG ma w swojej ofercie coś idealnego na ten czas domówek – głośnik XBOOM 360 RP4, który z uwagi na swój przestrzenny dźwięk i dodatkowe funkcje jest w stanie sprawić, że każda zabawa będzie udana. A gdy już skończy się okres imprezowania i będziemy musieli wrócić do codziennych obowiązków, urządzenie sprawdzi się jako przenośny głośnik idealny do domu… i poza nim!

Dźwięk przestrzenny 360˚ to wizytówka LG XBOOM 360 RP4

Podstawą każdej imprezy jest dobra muzyka, ale także odpowiedni sprzęt, który odpowiada za jej odtwarzanie. Zapewnienie idealnych warunków nie jest jednak najprostszym zadaniem, szczególnie przy użyciu zwykłych, jednokierunkowych głośników – musi być ich odpowiednio dużo i w kilku miejscach, by imitowały wrażenie dźwięku przestrzennego.

Konfiguracja takiego zestawu i jego podłączanie może nie być najprostszym zadaniem. A dlaczego mamy sobie utrudniać życie, jeśli jedno urządzenie jest w stanie sobie z tym poradzić? Głośnik XBOOM 360 RP4 to bezprzewodowy, przenośny sprzęt LG, korzystający z technologii Bluetooth, który może ograniczyć przygotowania mniejszej imprezy – sylwestrowej czy karnawałowej – do minimum.

Największym jego plusem jest stożkowo-cylindryczna budowa, która gwarantuje wielokierunkowy 360-stopniowy dźwięk przestrzenny, rozchodzący się w każdym kierunku. Dzięki temu urządzenie jest tak wszechstronne – jesteśmy w stanie uzyskać dźwięk, który będzie słyszalny nie tylko w jednym miejscu, ale w każdym zakamarku pomieszczenia.

Mimo że jest to przenośna konstrukcja, specyfikacja LG XBOOM 360 RP4 robi wrażenie – moc wyjściowa to aż 120 W (gwarantowana przez niskotonowy i wysokotonowy głośnik), a więc sprawdzi się idealnie nawet w większym pokoju lub salonie. Stawiamy głośnik w jednym miejscu i voilà.

Urządzenie ma zintegrowany akumulator, który pracuje do 10 godzin odtwarzania muzyki, co powinno wystarczyć nawet podczas dłuższego przyjęcia. Oczywiście może pracować również na zasilaniu kablowym – po wpięciu do gniazdka elektrycznego.

Dedykowana aplikacja zamieni nas w DJ-a

Głośnik LG XBOOM jest urządzeniem typu plug&play, gdzie nawet nieobeznany w temacie audio użytkownik połączy je ze smartfonem. Jeśli w gronie znajomych znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zabawić się w DJ-a, będzie mógł to zrobić z użyciem aplikacji XBOOM.

Oprogramowanie, poza podstawowymi funkcjami, takimi jak equalizer z przygotowanymi przez producenta trybami (m.in. Pop, Bass Blast, Rock, Standard i Rock), oferuje także tryb DJ Mode. Ten jest w stanie jeszcze bardziej pokazać „pazur” urządzenia za sprawą kilku dedykowanych funkcji, takich jak: Scratch, Phaser, Flanger, Wah, Delay, oraz LOOP.

W tym przypadku ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia – to, jakiej muzyki chcemy słuchać oraz jakie efekty nałożyć zależy tylko od nastrojów i upodobań.

Nie tylko 360-stopniowa muzyka, ale i oświetlenie

Wspomniana aplikacja służy nie tylko sterowaniu muzyczną stroną głośnika, ale także wizualną. LG XBOOM 360 RP4 to bowiem 360-stopniowy, przestrzenny dźwięk, ale także 360-stopniowe podświetlenie.

Nie jest to tak zwany party box (nie zapewnia aż tak wysokiej głośności), ale w porównaniu z nimi zdecydowanie lepiej i bardziej uniwersalnie wygląda. Propozycja koreańskiej firmy wygląda po prostu designersko – wcześniej wspomniany cylindryczno-stożkowy kształt z wycięciem na górze osobiście przypomina mi latarnię morską. I to właśnie ten element jest podświetlany.

Konstrukcja została opracowana we współpracy z ekspertami od oświetlenia przestrzennego. Do dyspozycji mamy dziewięć różnych trybów, a więc niezależnie od tego, czego słuchamy, jesteśmy w stanie dostosować podświetlenie głośnika pod muzykę. 16,8 milionów kolorów uzupełni nastrój w pomieszczeniu.

Po imprezie przyjdzie czas na codzienne użytkowanie

Warto zaznaczyć, że LG XBOOM 360 RP4 oferuje funkcję Wireless Party Link – co oznacza, że możemy bezproblemowo zintegrować dwa głośniki producenta w jeden ekosystem, zapewniając dźwięk i oświetlenie 360° na jeszcze większej powierzchni. Gdy skończy się imprezowy czas, propozycja sprawdzi się także w codziennym użytkowaniu.

Możemy postawić ją w salonie obok telewizora, w kuchni, w sypialni obok łóżka czy w biurze. Głośnik nie musi przecież służyć do rozkręcania głośnych imprez, ale także może nam pomóc się zrelaksować w czasie wolnym przy ulubionej muzyce, z dodatkowym uspokajającym podświetleniem.

Tak wszechstronne urządzenie kupimy w ofertach promocyjnych za około 700 złotych.

