Kupilibyście smartfon gamingowy Lenovo Legion? Chińczycy mogą taki stworzyć

Asusa i Lenovo łączy pewna cecha: producenci ci mają swoje gamingowe marki, jednak tylko Asus zaangażował się w produkcję własnych smartfonów dla graczy. Być może i Lenovo zdecyduje się na taki krok.

Gadżeciarze z pewnością kojarzą najważniejsze smartfony do gier, stworzone przez Xiaomi i Asusa. Mobilne urządzenia ROG Phone oraz Black Shark są nielicznymi przedstawicielami segmentu telefonów dla graczy.

Po prawdzie, granica między klasycznymi flagowcami a wydajnymi smartfonami gamingowymi jest bardzo cienka – zwłaszcza cenowa. Obie klasy urządzeń potrzebują topowych podzespołów i charakteryzują się najwyższą możliwą wydajnością. Telefony przeznaczone graczom są jednak często doposażane o bardziej zaawansowane systemy chłodzenia procesorów czy montuje się w nich zmodyfikowane wersje układów graficznych.

Obudowy takich sprzętów potrafią wyróżniać się z tłumu, oferując zadziorny, surowy styl i/lub wielokolorowe, drapieżne akcenty świetlne. Nie mówiąc już o stronie programowej, gdzie mamy do czynienia ze specjalnymi trybami dla gier – czasem nawet dedykowanych pojedynczym tytułom.

Lenovo może zechcieć dołączyć do ekipy

W chińskim serwisie społecznościowym Weibo pojawiło się zweryfikowane konto Lenovo, które bez pudła można określić jako firmowy profil dla gracza mobilnego. Ponieważ Lenovo nie oferuje praktycznie niczego mobilnym graczom pod kątem oprogramowania, wszystko wskazuje na to, że producent utworzył to konto do promowania jakiegoś nowego produktu skierowanego do takiego odbiorcy. Wielu obserwatorów marki jest zgodnych, że może chodzić o gamingowy smartfon.

Pojawienie się na rynku smartfona Lenovo Legion byłoby sporym wydarzeniem dla branży mobilnej. Smartfony tego producenta były swego czasu bardzo popularne w Chinach. Firma czuła się nawet na tyle silna, by przejąć markę Motorola. Później jednak nastąpił silny rozwój Huawei, Oppo i Vivo, co przypieczętowało los Lenovo na rodzimym rynku i częściowo wpłynęło na mniejszą siłę Motoroli na rynkach pozachińskich.

Założenie profilu poświęconemu grom mobilnym nie musi od razu świadczyć o rozpoczęciu prac nad gamingowym smartfonem Lenovo Legion. Może być zwiastunem jakiegoś oprogramowania dla laptopów z tej linii, pozwalającym na – jak choćby – płynny streaming treści wyświetlanych na ekranie telefonu bezpośrednio na ekran komputera, albo emulowanie gier mobilnych na PC.

Jeśli jednak Lenovo rzeczywiście planuje konkurować z Asusem i Acerem na polu smartfonów dla graczy, na pewno się od nas o tym dowiecie.

źródło: Weibo przez Slashgear

na zdjęciu głównym: Asus ROG Phone