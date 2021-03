Tylko dziś: laptopy w świetnych cenach i dwie raty gratis!

Akcja partnerska

Środa to dzień laptopa? W trwającej tylko dziś promocji można znaleźć bardzo ciekawe komputery w bardzo korzystnych cenach, do tego z atrakcyjnym finansowaniem.

Środa dzień laptopa

W sklepie RTV EURO AGD właśnie trwa promocja, w ramach której można nabyć interesujące komputery taniej niż zazwyczaj. Należy się jednak pospieszyć – promocja, jak nazwa wskazuje, trwa wyłącznie w środę.

Co istotne, oferta promocyjna kumuluje się z ofertą ratalną Dwie raty gratis i do listopada nie płacisz, dzięki czemu zakup okazuje się jeszcze korzystniejszy! Przyjrzyjmy się pokrótce najciekawszym propozycjom wybranym przez sklep.

Ikona ultramobilności

Hybrydy tabletu i laptopa produkcji Microsoftu, Surface, cieszą się niemałą popularnością, czemu trudno się dziwić. Te niezwykle kompaktowe urządzenia świetnie nadają się do wykorzystania wszędzie tam, gdzie potrzebujemy. Niezależnie, czy mowa o podróży służbowej, uczelni czy pracy z dala od biurka – Microsoft Surface to świetny kompan w codziennych zadaniach.

Microsoft Surface Laptop Go (źródło: Microsoft)

W ramach oferty promocyjnej dostępny jest podstawowy model z serii – Microsoft Surface Go 2. To niewielkie urządzenie można nabyć już w cenie 2299 złotych, z klawiaturą w zestawie! Mało tego, decydując się na skorzystanie z oferty ratalnej, cena spadnie do poziomu 2145,74 złotych. Przecena, raty i klawiatura gratis? Zestaw niezaprzeczalnie godny polecenia!

Kompletna specyfikacja za rozsądną cenę

Kolejnym laptopem, któremu warto się przyjrzeć w kontekście atrakcyjnej wyceny, jest Acer Swift 3. Czternastocalowa matryca Full HD, mocny procesor AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB pamięci RAM i dysk 512 GB to zestaw który bez problemu sprosta większości zadań stawianych współczesnym laptopom.

Cena? Z poziomu 2999 złotych spadła na 2599 złotych, a w ofercie ratalnej to jedynie 2425,74 złotych. Jak najbardziej warto!

Dla graczy i nie tylko

W ofercie promocyjnej RTV EURO AGD znalazły się także znacznie mocniejsze komputery. Jednym z nich jest HP Pavilion Gaming 15, którego aktualna cena to 4199 złotych. W jego specyfikacji znajdziemy takie podzespoły jak procesor AMD Ryzen 7 4800H i dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q.

Kupując na raty zmieścimy się w kwocie 4000 złotych – komputer kosztuje dokładnie 3919,06 złotych.

Oferta promocyjna, jak skorzystać?

Pełna lista komputerów dostępnych w promocji dostępna jest na stronie internetowej sklepu RTV EURO AGD. By skorzystać promocji należy, przede wszystkim, pospieszyć się, gdyż liczba sztuk objętych niższą ceną jest mocno limitowana. Po drugie, dodając produkt do koszyka trzeba posłużyć się kodem rabatowym DZIENLAPTOPA2403. Po trzecie: promocyjne ceny obowiązują tylko do godziny 23:45 w dniu 24 marca. W tym przypadku czas to duża oszczędność!

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD