Twój laptop z kartą GeForce RTX może być jeszcze lepszy niż w dniu zakupu

W nie tak odległej przeszłości, komputery osobiste wymagały stosunkowo częstej modernizacji, a w przypadku laptopów – wymiany na nowe modele. Działo się tak dlatego, że urządzenia nie były w stanie zaoferować niczego więcej niż w dniu rynkowego debiutu. Dzięki współczesnemu oprogramowaniu, a także najnowszym technologiom, na czele ze Sztuczną Inteligencją, to już przeszłość. Przyjrzyjmy się ewolucji laptopów wyposażonych w karty NVIDIA GeForce RTX, gdy dbamy o ich regularną aktualizację i korzystamy z technologii udostępnianych przez producenta układu graficznego.

Styczeń 2021 roku zapamiętałem jako czas, w którym przygotowywałem recenzję laptopa ASUS ROG Strix SCAR 17 G733. Czas, spędzony w towarzystwie tego typowo gamingowego komputera, był dla mnie niezwykle interesujący. Biorąc pod uwagę to, w jak wydajne podzespoły ASUS wyposażył tego konkretnego laptopa, wprost nie mogło być inaczej. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080, procesor AMD Ryzen 9 i szybkie dyski SSD spięte w RAID dbały o to, bym nigdy nie doświadczył jakiegokolwiek spowolnienia, a uruchamiane gry działały wręcz idealnie.

Czy komputer, który w dalszym ciągu pozostaje jedną z najmocniejszych maszyn na rynku, może być jeszcze lepszy? Postanowiłem to sprawdzić, dlatego ROG Strix SCAR 17 G733 wylądował na moim biurku na kolejnych kilka tygodni. Stało się tak przede wszystkim po to, bym mógł osobiście przekonać się, jakie nowości, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, firma NVIDIA dostarczyła użytkownikom wyprodukowanych przez nią kart graficznych.

RTX On w kolejnych grach – to robi wrażenie!

Ray tracing, czyli technika śledzenia promieni potrafi sprawić, że gra, którą doskonale znamy, zaprezentuje się w zupełnie nowej, znacznie lepszej szacie graficznej. Gra świateł, na czele z widowiskowymi rozbłyskami i refleksami sprawia, że grafika staje się jeszcze bardziej realistyczna i przyjemna dla oka niż do tej pory. Ku uciesze graczy, do listy gier oznaczonych logo RTX ON regularnie dołączają nowe pozycje. W ostatnim czasie były to, między innymi, takie tytuły, jak Minecraft RTX, Fortnite RTX czy Metro Exodus Enhanced Edition.

Udoskonalanie znanych tytułów to jedno. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy zagrać w absolutnie świeżą produkcję, najlepiej w dzień jej rynkowego debiutu? O nic nie musimy się martwić. Sterowniki NVIDIA Game Ready ukazują się odpowiednio wcześniej, by zoptymalizować pracę naszych kart graficznych pod kątem wymagań nowych tytułów.

Nie ukrywam, że choć jestem typowo niedzielnym graczem Fortnite, uruchomiłem tę grę by na własne oczy przekonać się, jak zmieniła się po dodaniu ray tracingu. Uwierzcie mi na słowo, nowe efekty robią robotę.

Wyższa rozdzielczość? Żaden problem!

W jaki sposób wykorzystać Sztuczną Inteligencję w służbie graczom? NVIDIA znalazła sposób, by dzięki temu potężnemu narzędziu, ulubione tytuły oferowały jeszcze większą jakość rozrywki niż do tej pory. Technologia DLSS pozwala na to, by karta graficzna generowała obraz w niższej rozdzielczości, by następnie, dzięki algorytmom AI, uzyskać rozdzielczość docelową, bez utraty jakości. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie układu graficznego przy wyświetlaniu danej gry w wysokiej rozdzielczości.

Testowany ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 został wyposażony w obecnie najmocniejszą kartę graficzną, jaką znajdziemy w laptopach. Bazujący na najnowszej architekturze Ampere NVIDIA GeForce RTX 3080 to prawdziwy potwór, zdolny poradzić sobie właściwie z każdym tytułem w wysokiej rozdzielczości i równie wysokim poziomie detali.

Nie oznacza to jednak, że ten bardzo wydajny układ nie może zaoferować użytkownikowi jeszcze wyższej wydajności. Dzięki możliwości korzystania z DLSS mogłem grać w moje ulubione Call of Duty: Modern Warfare i Warzone nie na monitorze komputera o rozdzielczości Full HD, a telewizorze wyposażonym w matrycę 4K. To dla mnie całkowicie nowa jakość.

Szybko, szybciej, NVIDIA Reflex

Czy technologia może sprawić, że będziemy lepiej grać w gry? Niestety, nie ma takiej możliwości. To, jak radzimy sobie na wirtualnych polach bitwy, zależy od bardzo wielu czynników, lecz przede wszystkim od naszych umiejętności, liczby godzin poświęcanych na samodoskonalenie i wymagania od siebie ciągłego progresu. Przy tym wszystkim, wykorzystywany sprzęt to tylko dodatek.

Nie oznacza to jednak, że ten dodatek nie może okazać się pomocny. Każdy, kto kiedykolwiek grał w jedną z szybkich strzelanek FPS doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotny jest czas reakcji na wydarzenia dziejące się w grze. Wystarczy ułamek sekundy spóźnienia i znikamy z planszy.

O to, by ten ułamek sekundy zawsze pozostawał do dyspozycji gracza, dba technologia NVIDIA Reflex. To właśnie ona umożliwia taką minimalizację opóźnień, by w grach liczyło się wyłącznie to, jak dany gracz gra.

Co istotne, dostępność NVIDIA Reflex również się zwiększa. W ostatnim czasie, listę wspieranych tytułów uzupełniły takie pozycje, jak RUST, Overwatch czy Rainbow 6 Siege.

Najlepsze oprogramowanie? Zawsze aktualne i dopasowane do potrzeb użytkownika

Na nic zda się nawet najpotężniejszy sprzęt, taki jak wspomniany ROG Strix G733, gdy zawiedzie warstwa oprogramowania. Chcąc, by wszystkie, nawet najnowsze gry funkcjonowały optymalnie, należy zadbać o to, by sterowniki karty graficznej pozostawały zawsze aktualne i dopasowane do naszych rzeczywistych potrzeb.

Pomocnym narzędziem jest tutaj GeForce Experience. To właśnie dzięki niemu możliwe jest pobieranie najnowszych sterowników od razu, jak tylko zostaną opublikowane. Co istotne, o niczym nie musimy pamiętać. W momencie, gdy sterownik będzie gotowy do instalacji, otrzymamy stosowne powiadomienie.

Również dzięki GeForce Experience możemy sprawić, że nasz komputer z potężnej maszyny do gier zmieni się w bardzo uniwersalne narzędzie, zapewniające wysoką wydajność w wymagających programach wykorzystujących kartę graficzną.

NVIDIA GeForce RTX 3080 to przykład karty, której pracę można szybko zoptymalizować do ciężkiej pracy kreatywnej. Wystarczy, by w GeForce Experience wybrać, że chcemy korzystać ze sterowników Studio zamiast Game Ready.

Laptop do gier jako narzędzie w rękach profesjonalistów – sterowniki Studio

Instalacja sterowników Studio spowoduje, że karta graficzna dostosuje się do pracy w programach graficznych, wykorzystujących sprzętowe wsparcie ze strony GPU. Jakie to programy? Między innymi tak popularne narzędzia, jak Adobe Premiere czy Blender. Dzięki steownikom Studio, edycja wideo staje się jeszcze bardziej płynna, a czas wymagany do wyrenderowania gotowego filmu skraca się odczuwalnie.

Chcesz streamować z domu? Zmień go w studio dzięki NVIDIA Broadcast

Wśród najnowszych technologii, jakie firma NVIDIA oferuje nabywcom komputerów z kartami graficznymi GeForce RTX znalazła się również taka, która została zadedykowana streamerom. NVIDIA Broadcast sprawia, że streamowanie jest teraz jeszcze łatwiejsze, niż do tej pory, a zaawansowane efekty graficzne powstające z wykorzystaniem AI mogą sprawić, że siedząc przy ulubionym biurku, poczujemy się jak w profesjonalnym studio do transmisji internetowych. Algorytmy AI dbają o to, by usuwać niechciane odgłosy otoczenia, a także potrafią odróżnić postać prowadzącego transmisję od tła, by zastąpić je zupełnie innym obrazem, niż ten rzeczywisty.

Co prawda nie zajmuję się transmisjami internetowymi, dlatego nie miałem jeszcze okazji osobiście przekonać się o możliwościach NVIDIA Broadcast, jednak planuję, w najbliższej przyszłości, wyposażyć się w odpowiednią kamerkę i sprawdzić, jak naprawdę nieciekawe tło za moimi plecami zmienia się w obraz warty pokazania publiczności.

Przyszłość będzie ekscytująca

Komputer ASUS ROG Strix Scar 17 G733 już raz zachwycił mnie swoją niezrównaną wydajnością. Teraz, dzięki ewolucji technologii od NVIDII, oferuje jeszcze więcej, niż jak testowałem go kilka miesięcy temu.

Osobiście, nie mogę doczekać się tego, co przyniesie przyszłość, zarówno ta najbliższa, jak i nieco dalsza. Czy za kolejnych kilka miesięcy okaże się, że komputer, który rynkowy debiut zaliczył początkiem 2021 roku, jest jeszcze lepszy, niż niemal rok wcześniej?

Z pewnością sprawdzę to, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

