Artykuł sponsorowany

Wybór odpowiedniego laptopa to bardzo odpowiedzialne zajęcie. W końcu obdarowany z pewnością chciałby korzystać ze sprzętu do pracy lub rozrywki i czerpać z tego jak najwięcej przyjemności. ASUS ma w swojej ofercie urządzenia świetnie odpowiadające na pytanie „co kupić w kwocie do x złotych”.

Kupno laptopa trudniejsze niż się wydaje

W teorii do zakupu laptopa można podejść tak, jak do każdej elektroniki – znaleźć coś mieszczącego się w budżecie, porównać najważniejsze parametry i dokonać płatności. Im głębiej przyglądam się temu zagadnieniu, tym więcej widzę elementów, które mogą wpłynąć na późniejsze zadowolenie ze sprzętu – w końcu ktoś może szukać laptopa z kompaktową matrycą, a komuś innemu zależy przede wszystkim, aby sprzęt mógł zastąpić tablet, dzięki dotykowemu ekranu i odpowiednim zawiasom.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia ceny. Ostatnie zawirowania wokół pamięci sprawiły, że na każdy sprzęt wyposażony w dysk lub RAM trzeba przeznaczyć więcej niż dwa lata temu. A przecież nikt nie chciałby wydać kilku tysięcy złotych na nietrafiony prezent.

Gdyby ograniczyć się do jednego producenta, lista potencjalnych urządzeń wartych zakupu znacznie się kurczy, co ułatwia poszukiwania. Dzisiejszym bohaterem takich poszukiwań jest ASUS, który może pochwalić się nie tylko dużą rozpiętością cenową swoich laptopów, ale też wyjątkową charakterystyką każdej z linii.

ASUS Zenbook 14 (UX3480)

Wydaje mi się, że czasami zapominamy, że laptopy powinny być przede wszystkim poręcznymi stacjami roboczymi, które można z łatwością zabrać do biura, pociągu czy na wczasy, a duży ekran i spora masa jak na dzisiejsze czasy kłóci się z tą ideą.

ASUS Zenbook 14 pozostaje wierny kompaktowym tradycjom – przy masie ok. 1,1 kg nawet nie poczujecie, że sprzęt przesadnie obciąża Wam bagaże. W parze z lekką obudową wykonaną z Ceraluminium idą wymiary 31,11 x 21,58 x 1,39-1,69 cm, które sprawiają, że nie trzeba od razu inwestować w duży plecak, by zmieścić się ze wszystkim. Tym, którym zależy, aby laptop podkreślał ich osobowość, spodoba się fakt, że Zenbook 14 dostępny jest w trzech, wyjątkowych kolorach – Komodo Coral, Arctic Blue oraz Zabriskie Beige.

Na samych gabarytach wszechstronność się nie kończy. Panel OLED o przekątnej 14 cali i rozdzielczości WUXGA charakteryzuje się żywą kolorystyką odpowiadającą 100% pokryciu palety barw DCI-P3.

ASUS Zenbook 14 to także wyjątkowy sprzęt, jeżeli chodzi o zastosowany w nim układ mobilny. Laptop występuje w konfiguracji z procesorem Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, sparowanym z GPU Adreno X1-45. Zastosowanie architektury Arm absolutnie nie ogranicza użytkownika i laptop bez problemu pracuje na systemie Windows 11 oraz uruchamia najpopularniejsze aplikacje oraz gry.

Ba, taka konfiguracja ma jedną, ważną zaletę dla osób ceniących sobie mobilność, a jest nią czas pracy na baterii. Akumulator o pojemności 50 Wh w wielu przypadkach wytrzymałby pod obciążeniem zaledwie kilka godzin – nasz bohater przy sprzyjających wiatrach może wytrzymać z dala od gniazdka nawet do 30 godzin. Wyobraźcie to sobie – weekendowy wyjazd nad morze, kilka do kilkunastu godzin w pociągu w obie strony, a my nie musimy martwić się brakiem gniazdka w przedziale czy zabierać ze sobą ładowarki. Nawet, jeśli z czasem okazałoby się, że zarwanie nocki przy ulubionym serialu nieco nadszarpnęło stan akumulatora, to jeżeli na Waszym wyposażeniu znajduje się ładowarka o mocy do 68 W i kabel zakończony USB-C, nie będziecie mieli problemu z uzupełnieniem ogniwa.

Jeżeli jednak zależy Wam na maksymalnej kompatybilności z aplikacjami x64, bez problemu możecie zamówić model ASUS Zenbook 14 w konfiguracji z procesorami AMD oraz Intel. Do tego laptopa jak ulał pasuje zatem zwrot „do wyboru, do koloru”.

-> sprawdź ASUS Zenbook 14 (UX3480)

ASUS Vivobook S16 (S5608)

Czasami doświadczenie, a czasami intuicja mogą jednak podpowiadać nam, że 14-calowy wyświetlacz może okazać się dla wzroku lub osobistych preferencji obdarowywanego nieco za mały. Alternatywą dla Zenbook 14 może być wtedy ASUS Vivobook S16 (S5608).

Czy takie dwa cale mogą zrobić widoczną różnicę? Jak najbardziej. Przy rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli) panel o przekątnej 16 cali charakteryzuje się proporcjami 16:10 – oznacza to, że jego krótsze boki są nieco dłuższe niż w przypadku klasycznego układu panoramicznego 16:9. Dzięki temu w pracy z w miarę statycznym UI zyskujemy więcej przestrzeni na dodatkowe okna, a osoby pracujące ze ścianami tekstu będą w stanie zmieścić więcej linijek na ekranie.

Połączenie 16-calowego wyświetlacza z formatem 16:10 wbrew pozorom nie staje się problemem w trakcie spędzania czasu wolnego. Współczesne gry bez problemu obsługują tego typu proporcje, a filmy i seriale wychodzą w tak zróżnicowanej liczbie formatów (m.in. 1,85:1 w blockbusterach, 16:9 we współczesnych anime czy 4:3 w klasycznych serialach), że zwracanie uwagi na kilka centymetrów czarnych pasów w pionie czy poziomie nie ma większego sensu – zwłaszcza, że w połączeniu z matrycą OLED otrzymujemy perfekcyjne czernie pozbawione jakiegokolwiek podświetlenia.

Podobnie jak w przypadku mniejszego Zenbooka z poprzedniego rozdziału, również Vivobook S16 charakteryzuje się bogatym konfiguratorem. Na szczególną uwagę ponownie zasługuje SoC Snapdragon X X1-26-101, który w porównaniu z wariantem X1-26-100 charakteryzuje się mocniejszym układem graficznym Adreno X1-85, co przyda się zarówno w trakcie grania, jak i przy niektórych obliczeniach realizowanych przez oprogramowanie. Dostępne są również opcje oparte o procesory i GPU AMD oraz Intela, a nad długim czasem pracy ponownie czuwa akumulator o pojemności 50 Wh.

Pomimo większego ekranu, laptop zachowuje smukłe gabaryty – 35,42 x 24,87 x 1,49-1.69 cm, jego masa to 1,6 kg, a wśród dostępnych opcji kolorystycznych znajdziemy wariant Matte Gray oraz Light Blue.

-> sprawdź ASUS Vivobook S16 (S5608)

Asus Vivobook S16 | fot. Asus

ASUS Zenbook A16 (UX3607)

A co jeżeli komuś marzą się zalety dwóch wymienionych wcześniej laptopów połączonych pod jedną pokrywą? ASUS przygotował się na taką ewentualność modelem Zenbook A16 (UX3607), który dodaje od siebie coś extra.

Tym razem zaczniemy od zastosowanego chipsetu, który – nie zgadniecie – ponownie pochodzi ze stajni Qualcomma. Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 to jedna z mocniejszych jednostek producenta przygotowana z myślą o laptopach.

Osiemnaście rdzeni pracujących w 18 wątkach w połączeniu z wielordzeniowym taktowaniem osiągającym 4,4 GHz, co najmniej 24 GB RAM-u i GPU Adreno X2-90 czynią z tego sprzętu prawdziwą stację roboczą. Jeżeli częścią pracy obdarowywanego jest obróbka zdjęć czy praca nad materiałami wideo (ale nie tylko), solidne podzespoły to klucz do płynnej pracy czy szybkiego renderowania plików.

„Podkręcony” względem Vivobook S16 jest tu ekran. Nadal mamy do czynienia z matrycą OLED o przekątnej 16 cali, jednak tym razem panel oferuje rozdzielczość 3K (2880 x 1800 pikseli). Oznacza to drobniej zeskalowany interfejs, a co za tym idzie, więcej przestrzeni roboczej. Kolejne zalety matrycy to częstotliwość odświeżania do 120 Hz, obsługa HDR oraz maksymalna jasność 1100 nitów w tym trybie. Wisienką na torcie jest 100-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3.

W kwestii konstrukcji ASUS Zenbook A16 to miks dwóch wcześniejszych laptopów. Wymiary 35,35 x24,24 x1,38-1,65 cm plasują go oczywiście bliżej 16-calowego Vivobooka, jednak firmie udało się zachować lekkość Zenbooka 14 – jego waga wynosi 1,2 kg, co jak na klasę sprzętu stanowi bardzo dobry wynik. W przypadku tego modelu przygotowano dwa warianty kolorystyczne – Zabriskie Beige oraz Iceland Gray.

A co z czasem pracy? W końcu mocniejszy procesor to też większy pobór prądu. Na szczęście ASUS postanowił to zrównoważyć większym ogniwem o pojemności 67 Wh, co – biorąc pod uwagę ww. masę laptopa – jeszcze bardziej imponuje. Zenbook A16, według wewnętrznych testów, jest w stanie wytrzymać bez ładowania do 21 godzin. Myślę, że chętni na jednodniowy wypad z Wrocławia do Gdańska mogą spokojnie zostawić ładowarkę w domu.

-> sprawdź ASUS Zenbook A16 (UX3607)

ASUS na straży mobilności

Bycie w ruchu to jednak dla każdej elektroniki ryzyko. Trudno byłoby mi uwierzyć, że komuś nigdy nie wypadł smartfon z rąk lub nie przewrócił pełnego kubka na klawiaturę laptopa. Jeżeli macie pecha do sprzętu – ASUS ma sposób na to, żeby Wam pomóc za pomocą Perfect Warranty.

Jak to działa? Jeżeli zakupicie laptopa u wybranych autoryzowanych sprzedawców ASUS w Polsce, możecie zarejestrować urządzenie w programie. Po pomyślnej aktywacji usługi, sprzęt może zostać naprawiony lub wymieniony w przypadku nieszczęśliwego wypadku, czyli m.in.:

upadku laptopa,

uszkodzenia spowodowanego zalaniem cieczą,

przepięciem elektrycznym,

nieumyślnego uszkodzenia mechanicznego.

Perfect Warranty nie chroni natomiast w przypadku kradzieży, zagubienia, klęski żywiołowej czy celowego uszkodzenia laptopa.

-> sprawdź ASUS Perfect Warranty

Materiał powstał na zlecenie ASUS Polska