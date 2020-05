Który mobilny procesor najlepiej obsługuje SI? Ranking AnTuTu za kwiecień 2020

AnTuTu kojarzymy, przede wszystkim, z benchmarkami pozwalającymi zweryfikować wydajność urządzeń mobilnych w zastosowaniach konwencjonalnych. Firma oferuje również benchmark, który sprawdza, jak mobilne procesory zachowują się podczas realizacji zadań z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Najnowszy ranking, za kwiecień 2020 roku, właśnie został opublikowany.

Sztuczna Inteligencja jest coraz bardziej istotna

O coraz to nowych rozwiązaniach i koncepcjach wykorzystujących Sztuczną Inteligencję często piszemy na łamach oiot.pl. Wykorzystują ją również aplikacje w smartfonach, pozwalające, na przykład, umeblować nasze wnętrze przy wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej czy sprawdzić, do którego dzieła sztuki jesteśmy podobni, a nawet przerobić nasze selfie w taki sposób, by wyglądało, jakby namalował je jeden ze słynnych malarzy. Nie dziwi zatem, że postanowiono sprawdzić, który mobilny SoC będzie najbardziej adekwatny do tego typu zadań.

AnTuTu sprawdzi, w jakim stopniu nasz smartfon jest gotowy na SI

Szczegółowo benchmark AnTuTu obejmujący zadania Sztucznej Inteligencji, jego zasady działania, wykorzystywane technologie opisywaliśmy w tym miejscu. Jest tam również informacja o tym, skąd pobrać najnowszą wersję tego benchmarku. Przejdźmy zatem do tego, co najistotniejsze – wyników osiągniętych przez mobilne SoC w kwietniu 2020 roku.

Na czele bez niespodzianki

Układem, który najlepiej radzi sobie ze Sztuczną Inteligencją, jest Qualcomm Snapdragon 865, osiągający 459 tysięcy punktów. Tuż za nim, z wynikiem 439 tysięcy punktów, uplasował się Exynos 990 produkcji Samsunga. Podium uzupełnił kolejny z modeli produkowanych przez Qualcomm – Snapdragon 765 (249 tysięcy punktów).

Na kolejnych miejscach spotkamy inne modele z linii Snapdragon – 855 Plus i 855, a tuż za nimi układ MediaTeka – Helio P90. Największą niespodzianką in minus jest miejsce autorskiego procesora Huawei – Kirina 990. Zaledwie dziesiąta pozycja, za w teorii znacznie słabszymi Helio P90 czy Snapdragonem 730 może rozczarowywać, zwłaszcza, że producent niejednokrotnie podkreślał, że Kirin 990 świetnie sobie radzi z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji.

Czy to oznacza, że słowa przedstawicieli Huawei były pustymi przechwałkami? A może to procedura testowa AnTuTu nie jest na tyle dobra, by dokładnie odzwierciedlić możliwości poszczególnych układów? Na tę chwilę jednoznacznej odpowiedzi brak dlatego wypada uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić, co przyniosą kolejne odsłony rankingu.

Źródło: Gizmochina