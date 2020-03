Rzadko korzystasz z bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych? To idealny moment na zmianę przyzwyczajeń!

Obowiązujące zalecenia dotyczące ograniczenia przebywania w miejscach publicznych oraz zamknięcie wielu sklepów i instytucji to dobry czas na zmianę przyzwyczajeń w zakresie korzystania z usług banków. Najwyższa pora przestać wystawać w kolejkach do wypłaty gotówki w oddziale i dać się przekonać zaletom płatności bezgotówkowych i bankowości internetowej.

Plastikowy pieniądz to też pieniądz

Osoby, które w obliczu zagrożenia ustawiają się w kolejkach do bankowych okienek, by wypłacić spore sumy pieniężne, niekoniecznie mają rację. Fakt posiadania pieniądza w fizycznej formie nie zawsze znaczy, że jest on bezpieczniejszy niż wtedy, gdy spoczywa na bankowym koncie.

Decydując się na płatność wyłącznie gotówką należy liczyć się z wieloma zagrożeniami, z których najpoważniejszym jest stosunkowo łatwa kradzież. Dodatkowo, podczas ostatnich kryzysów finansowych, znacznie częściej wprowadzano ograniczenia w obrocie gotówkowym niż bezgotówkowym, co w praktyce oznaczało, że osoby płacące kartą mogły dokonać transakcji niemożliwej do wykonania przy pomocy fizycznej gotówki.

Warto więc nie ulegać panice i chętnie korzystać z płatności kartą, oczywiście o ile musimy wyjść z domu. Pieniądze zgromadzone na bankowym koncie są bezpieczne, a możliwość płacenia kartą zapewnia ciągły dostęp do nich. Znacznie więcej ryzyka czyha na posiadaczy gotówki niż na płacących kartą.

Aplikacja i strona internetowa banku potrafią bardzo wiele

By wykonać zdecydowaną większość dyspozycji, realizowanych do tej pory w okienku bankowym, wystarczy dostęp do internetu oraz smartfon czy komputer. Z poziomu bankowości internetowej możemy już nie tylko podejrzeć saldo czy zlecić przelew, ale też złożyć dyspozycje dotyczące usług finansowych, z których korzystamy.

Można również dokonywać płatności mobilnych, a nawet w pełni samodzielnie zawnioskować o pożyczkę gotówkową i w ciągu kilku minut otrzymać środki. Mając w kieszeni smartfon, nie trzeba stać w długiej kolejce do oddziału.

Oddział zamknięty? Na infolinii nikt nie odbiera? Pod żadnym pozorem nie panikuj!

Niniejsza publikacja powstaje między innymi po to, by uświadomić klientów banków, że jeśli zdarzy się sytuacja, że oddział ich banku będzie w poniedziałek zamknięty, w dalszym ciągu nie ma powodu do obaw, a pieniądze zgromadzone na rachunkach są bezpieczne. Jak wynika z opublikowanych komunikatów, banki zdają sobie sprawę, że ich pracownicy, czyli de facto ludzie dokładnie tacy sami jak my, mogą z różnych względów nie przyjść w poniedziałek do pracy, co może się przełożyć na brak możliwości otwarcia części oddziałów czy spore utrudnienia w obsłudze na infolinii.

Statystycznie najwięcej pracowników zatrudnionych przy obsłudze klienta, czy to stacjonarnie, czy za pośrednictwem infolinii to młode kobiety. Wielu z nich, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli, przysługuje w tym czasie prawo do skorzystania z opieki nad dzieckiem. Z pewnością znajdzie się również spora grupa pracowników, nie tylko w sektorze finansowym, którzy po prostu z obawy o własne zdrowie w przyszłym tygodniu nie stawią się w pracy.

ZAMKNIĘTY ODDZIAŁ NIE OZNACZA, ŻE SKOŃCZYŁY SIĘ PIENIĄDZE! Być może nie można było go otworzyć tylko i wyłącznie dlatego, że jego pracownicy nie przyszli.

📢 Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo: #zostańwdomu i korzystajcie z banku online:👉 przelewy róbcie w iPKO lub IKO,👉… Opublikowany przez PKO Bank Polski Sobota, 14 marca 2020

Do zaistniałej sytuacji należy podejść ze zrozumieniem. Jest niemal pewne, że gdy tylko ryzyko infekcji znacznej części społeczeństwa minie, instytucje finansowe wrócą do normalnego funkcjonowania.

Dołącz do akcji #Zostańwdomu i pamiętaj, że wiele spraw – także tych bankowych – możesz załatwić bezpiecznie przez… Opublikowany przez ING Polska Piątek, 13 marca 2020

Jeżeli w poniedziałek i kolejnych dniach oddział banku będzie zamknięty, a na infolinii nikt nie będzie odbierał, nie panikujmy. Skorzystajmy z płatności kartą i płatności mobilnych. Te, zgodnie z zapewnieniami, będą działać bez zarzutu.