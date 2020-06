Kingdoms of Amalur powróci z martwych!

W sklepie Microsoftu pojawiła się pozycja, na którą na pewno czekało wielu graczy. Jedna z niesłusznie zapomnianych gier powróci w odświeżonej wersji – remaster Kingdoms of Amalur zbliża się wielkimi krokami.

Grę stworzyło studio Big Huge Games w kooperacji z 38 Studios, a za jej wydaniem pierwotnie stało Electronic Arts. Niestety, przez słabą sprzedaż studio zostało zamknięte, a my mogliśmy tylko marzyć o tym, aby ponownie móc wrócić do świata Amalur. W 2018 roku THQ Nordic odkupiło prawa do marki, jednak na jakiekolwiek wieści w temacie gry musieliśmy czekać aż do dziś.

Kingdoms of Amalur powróci w chwale

W sieciowym sklepie Microsoftu pojawił się remaster Kingdoms of Amalur o podtytule Re-Reckoning, a jego oficjalnej premiery doczekamy się za niedługo, bo 11 sierpnia 2020 roku. W obecnej chwili wiadomo jedynie o tym, że gra pojawi się na Xbox One – przedstawiciele innych platform milczą. Notka ze sklepu brzmi następująco:

Słynne RPG powraca! Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning to owoc współpracy autora bestsellerów R. A. Salvatore’a, twórcy Spawna Todda McFarlane’a i głównego projektanta Elder Scrolls IV: Oblivion Kena Rolstona. Kompleksowa walka RPG, bogaty świat, niesamowita grafika i odnowiona rozgrywka zapewniają graczom intensywne przeżycia. Odkryj sekrety Amalur, od tętniącego życiem miasta Rathir, przez ogromny region Dalentarth, aż po ponure podziemia Brigand Hall Caverns. Ocal świat rozdarty przez wojnę i przejmij kontrolę nad kluczami do nieśmiertelności jako pierwszy wojownik, któremu udało się wyrwać ze szponów śmierci.

Tytuł, oprócz usprawnionej oprawy graficznej, dostanie także w pakiecie dwa dodatki, Teeth of Naros i Legend of Dead Kel. Sama gra to efekt współpracy debiutującego wtedy 38 Studios oraz Big Huge Games, czyli ludzi stojących za takimi grami, jak Rise of Nations czy Age of Empires III.

W pracach nad Kingdoms of Amalur brały udział wielkie nazwiska, m.in. Ken Rolston (The Elder Scrolls III: Morrowind), Todd McFarlane (Twórca Spawna) czy R. A. Salvatore odpowiadający za scenariusz. Niestety, mimo całego serca włożonego przez twórców w ten tytuł, sprzedał się on poniżej oczekiwań EA, w efekcie czego 38 Studios przestało istnieć.

Gra, pomimo że niedoceniona, zyskała na całym świecie całe rzesze fanów i wiele osób czekało na wieści o kontynuacji tytułu. Remaster co prawda kontynuacją nie jest, ale miło, że marka powraca do świata żywych. Kto wie, być może tym razem sprzeda się lepiej, a my jeszcze doczekamy się kolejnej, pełnoprawnej gry w świecie Amalur.

Kingdoms of Amalur można także ograć w ramach Wstecznej Kompatybilności na Xbox One. Gra nawet dziś potrafi mocno wciągnąć na setki godzin.

Źródło: Microsoft Store via Twitter