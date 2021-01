Karty graficzne NVIDIA – najnowsza technologia do pracy i zabawy

Akcja partnerska

Karty graficzne to podzespoły komputerowe, które zdecydowanej większości użytkowników kojarzą się, przede wszystkim, z dostarczaniem rozrywki płynącej z gier. Tymczasem, dzięki najnowszym technologiom opracowywanym przez producentów, ich możliwości sięgają znacznie dalej. Układy NVIDIA GeForce GTX i RTX, wraz z oprogramowaniem towarzyszącym, potrafią zaskoczyć szerokim spektrum zastosowań.

Za dnia pracownik, w nocy wojownik

Karty graficzne serii GeForce GTX i RTX można znaleźć zarówno jako podzespoły służące do rozbudowania możliwości komputerów stacjonarnych, jak i element wyposażenia laptopa, znacząco rozszerzający jego możliwości w zakresie rozrywki i pracy.

Podstawowe układy GTX – NVIDIA GeForce GTX 1650 czy 1660 – można spotkać nawet w laptopach kosztujących nieco ponad 3000 złotych. W praktyce oznacza to, że już w komputerze za rozsądną cenę otrzymamy możliwość płynnej rozgrywki nawet w najnowszych tytułach w rozdzielczości Full HD.

Ten sam komputer, wyposażony w kartę GeForce GTX, świetnie sprawdzi się również w wymagających zastosowaniach związanych z wykonywaną pracą. Dzięki zwiększonej mocy układu graficznego, edycja zdjęć, projektowanie grafiki (także 3D) i obróbka materiału wideo będzie znacznie płynniejsza, w porównaniu do układów zintegrowanych. Dzięki temu, urządzenie, które w ciągu dnia służy do sprawnego wykonywania obowiązków zawodowych, w wolnej chwili może dostarczyć rozrywkę w bardzo efektownej oprawie graficznej.

Karta graficzna – najnowsze technologie w Twoim komputerze

Współczesne układy graficzne, od tych stosowanych jeszcze kilka lat temu, różnią się znacząco nie tylko wydajnością, ale też oferowanymi możliwościami, dzięki którym można stosować je do zupełnie nowych zadań. A wszystko to dlatego, że zastosowano w nich najnowsze osiągnięcia technologii. Warto przyjrzeć się kilku z nich, by dostrzec, jaki potencjał potrafi drzemać nawet w niepozornym komputerze stacjonarnym czy laptopie.

RTX ON – wirtualny świat teraz jeszcze piękniejszy

Charakterystyczne logo RTX ON, dzięki rosnącej popularności kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, spotykamy coraz częściej. Producenci gier, zwłaszcza tych z pierwszych stron prasy dla graczy, chętnie sięgają po technologie śledzenia promieni (ray tracing), by nadać swoim produkcjom jeszcze bardziej efektowny wygląd, za sprawą pięknych i naturalnych rozbłysków światła. RTX ON sprawia, że gry słynące z pięknej oprawy graficznej (jak Cyberpunk 2077), w wersji dla PC wyglądają jeszcze lepiej.

NVIDIA DLSS – potęga Sztucznej Inteligencji na wyciągnięcie ręki

Do czego Sztuczna Inteligencja może przydać się graczom? Na przykład do tego, by wykorzystywana karta graficzna mogła generować obraz w znacznie wyższej rozdzielczości, niż pozwalałaby na to jej rzeczywista wydajność. Dzięki DLSS (Deep Learning Super Sampling) możliwe jest renderowanie obrazu w niższej rozdzielczości, niż wybrana przez gracza, a następnie, dzięki algorytmom AI trenowanym z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia, jego podniesienie do rozdzielczości zadanej, bez utraty jakości.

DLSS można wykorzystać nie tylko do zwiększenia rozdzielczości, na przykład do 4K, ale również do wyświetlania większej liczby klatek na sekundę w takiej samej rozdzielczości, niż bez wykorzystania tej technologii.

Gry wykorzystujące DLSS mogą zachwycać efektami graficznymi bez konieczności zakupu absolutnie najwydajniejszych i najdroższych kart graficznych.

NVIDIA Reflex – widzisz? Reaguj! Jeszcze szybciej!

Istnieją takie gry, w których o zwycięstwie, zwłaszcza w gronie zaawansowanych graczy, decyduje każda milisekunda. Należą do nich, na przykład, Valorant, Fortnite czy Destiny 2. W szybkich strzelankach liczy się każda wyświetlona klatka obrazowa.

By wspomóc graczy, którzy chcą być szybsi od innych, powstała technologia NVIDIA Reflex. Jej zastosowanie pozwoliło na ograniczenie do minimum opóźnienia systemowego, pozwalając wyposażonym w nią graczom na osiągnięcie przewagi technologicznej w sytuacjach stykowych.

Co ważne, jest to rozwiązanie, z którego mogą korzystać praktycznie wszyscy gracze, bowiem działa ona już na kartach z architekturą Maxwell, które pojawiły się na rynku siedem lat temu. Do tego warto zauważyć, że największe (procentowo) zmniejszenia opóźnień są obserwowane na mniej wydajnych kartach.

Jak NVIDIA Reflex radzi sobie z ograniczeniem opóźnień, możemy dostrzec na wykresie:

NVIDIA Broadcast – bo każdy może streamować

Ostatnimi czasy, równie popularną rozrywką, co granie, stało się oglądanie graczy transmitujących swoje rozgrywki w internecie. To właśnie z myślą o streamerach powstało współpracujące z kartami NVIDIA GeForce RTX oprogramowanie NVIDIA Broadcast, które, podobnie jak DLSS, intensywnie wykorzystuje możliwości AI.

Eliminacja irytujących odgłosów otoczenia, możliwość ustawienia wirtualnego tła czy automatyczne dopasowanie obrazu, ze śledzeniem twarzy gracza to funkcje, które trafiły do oprogramowania NVIDIA Broadcast dzięki wykorzystaniu AI.

Wystarczy karta graficzna GeForce RTX i dedykowane oprogramowanie, by niemal każdy pokój zmienić w studio do streamingu gier.

Aktualne sterowniki i wiele, wiele więcej

Myśląc o oprogramowaniu wymaganym do korzystania z możliwości karty graficznej, najczęściej mamy na uwadze możliwość instalowania sterowników i dbanie o ich aktualizację. Dokładnie tak działa NVIDIA GeForce Experience, czyli podstawowy program dla posiadaczy kart graficznych NVIDIA. Zawsze aktualne sterowniki GameReady to jednak tylko początek jego możliwości. To prawdziwy kombajn dla wymagających graczy, wznoszący jakość rozrywki na jeszcze wyższy poziom.

Oprócz możliwości optymalizacji ustawień gry pod kątem możliwości używanego sprzętu, korzystając z GeForce Experience, warto przyjrzeć się funkcji NVIDIA Ansel, której sam używam chętnie i często, na przykład, opracowując materiały dla Tabletowo.pl. Ansel pozwala wykonywać profesjonalne zrzuty ekranu i edytować je, bez konieczności opuszczania danej gry czy programu. Jest bardzo przydatna nie tylko w grach, ale również podczas prezentacji czy konferencji, gdzie możliwość szybkiego zapisywania wielu zrzutów ekranu okazuje się być nieoceniona.

Dodatkowo, dzięki temu, że Ansel działa jako nakładka, zrzuty z gier mogą trafiać bezpośrednio do serwisów społecznościowych, bez konieczności ich wyłączania i przerywania zabawy.

Równie przydatnym narzędziem w rejestrowaniu rozgrywki jest NVIDIA Highlights, czyli rozwiązanie, które automatycznie zapisuje najciekawsze fragmenty danej gry. Grając przytrafiło się efektowne zabójstwo przeciwnika? Wystarczy sięgnąć po Highlights, by szybko zapisać interesujący fragment bądź wyeksportować go do serwisów społecznościowych. Dodatkowo, wybrane 15 sekund można uwiecznić w formie pliku GIF, dzięki czemu udostępnienie tego konkretnego fragmentu będzie jeszcze prostsze.

Interesującym narzędziem, któremu również warto się przyjrzeć, jest NVIDIA Freestyle. Pozwala ono na szybką zmianę klimatu ulubionej gry, na przykład poprzez zastosowanie jednego z dostępnych filtrów przetwarzania końcowego, w tym HDR. Dzięki Freestyle, można również dostosować barwę czy nasycenie kolorów, nadając ulubionemu tytułowi nieco bardziej mrocznego klimatu, albo wręcz przeciwnie, sprawić, by kolory stały się przesycone i cukierkowe.

Wiele możliwości w jednym urządzeniu

Najnowsze karty graficzne serii NVIDIA GeForce GTX i RTX to zdecydowanie więcej niż tylko wysoka wydajność w grach. To technologia przydatna zarówno w zadaniach zawodowych, jak i podczas rozrywki. To zdecydowanie więcej niż mocny sprzęt, dzięki rozbudowanym funkcjom oprogramowania towarzyszącego, nie tylko zwiększającego wydajność, ale też pozwalającego na głębszą integrację z grą czy lepszą komunikację ze znajomymi i widzami.

O ich możliwościach najlepiej przekonać się samemu, rozbudowując komputer stacjonarny bądź wybierając jeden z dostępnych laptopów, wyposażonych w kartę graficzną NVIDIA.

