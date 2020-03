Czy kupilibyście 3Dfx Voodoo z klocków LEGO?

Akcelerator graficzny 3Dfx Voodoo to z pewnością jeden z najbardziej kultowych i wpływowych podzespołów komputerowych, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku. Może więc warto upamiętnić ten legendarny kawałek sprzętu w postaci kolekcjonerskiego zestawu klocków LEGO?

Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to wychodzę Wam naprzeciw z pewną propozycją. Na stronie LEGO Ideas, czyli miejscu, gdzie fani klocków LEGO mogą publikować swoje propozycje nowych zestawów, pojawiło się klockowe Voodoo legendarnej firmy 3Dfx, którego autorem jest Bhaal_Spawn.

Twórca ma jeszcze 418 dni, by przekonać do swojego pomysłu 10 000 innych fanów klocków LEGO i legendarnego 3Dfx Voodoo — gdy się już to stanie, to firma LEGO zadecyduje nad dalszym losem tego projektu. Kto wie, może kiedyś ujrzymy ten zestaw na półkach sklepowych?

Wstępny projekt liczy 78 elementów i jestem pewny, że wielu zwolenników PC Master Race z łatwością znalazłoby miejsce na taki zestaw w swojej jamie gracza.

W chwili kiedy pisze ten tekst, 3Dfx Voodoo z klocków LEGO ma ponad 400 głosów wsparcia — to co, pomożecie?

Jeśli tak, to na TEJ STRONIE możecie przejrzeć szczegóły projektu, a także oddać na niego głos.

Z innych ciekawych projektów, które ostatnio znalazłem i wsparłem na LEGO Ideas, mogę wskazać na zestaw klocków LEGO inspirowany… Untitled Goose Game! Projekt ten urzekł nie tylko mnie, ale i 9 999 osób, które wraz ze mną zagłosowały na ten zestaw — dzięki czemu dostał się on do etapu, w którym to firma LEGO zadecyduje czy trafi on oficjalnie do produkcji. Trzymam za niego kciuki tak samo, jak za 3Dfx Voodoo!

Kupilibyście 3Dfx Voodoo z klocków LEGO?

Źródło: ideas.lego.com

