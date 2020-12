Wiemy więcej o nowych Galaxy Buds Pro – robią wrażenie!

Samsung Galaxy Buds Pro mają mieć premierę w styczniu 2021 roku. Oficjalnie więc nie powinniśmy o nich wiedzieć zbyt wiele, natomiast mniej oficjalnie – znamy już całkiem sporo szczegółów. I poznajemy kolejne. Tym razem nie tylko dotyczące ceny, ale również funkcji oraz specyfikacji, która naprawdę robi wrażenie.

Zacznijmy od najprostszego pytania – ile będą kosztować słuchawki od koreańskiego giganta? Według informacji, do jakich dotarł serwis 91mobiles.com, będą one prawdopodobnie droższe od Galaxy Buds Live. Przypomnijmy że te ukazały się na rynku w tym roku, a od Tabletowo.pl zgarnęły całkiem niezłą recenzję.

Galaxy Buds Pro – przecieki na temat specyfikacji

Najnowsze przecieki odnośnie słuchawek mówią przede wszystkim o funkcji aktywnej redukcji szumów oraz trójwymiarowym dźwięku. Nie pominięto również żywotności baterii, przetworników basowych oraz innych funkcji sprzętu od Samsunga. Mówiąc wprost – wyciekło całkiem sporo interesujących danych.

Galaxy Buds Pro (źródło: evleaks)

Jak donoszą źródła 91mobiles, Galaxy Buds Pro mają wytrzymać nawet do 28 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jeśli plotka ta znalazłaby odzwierciedlenie w realnym świecie, to byłby to czas wydłużony o 20 procent w porównaniu z poprzednim modelem słuchawek Samsunga – Galaxy Buds Live.

Buds Pro mają być wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki basowe oraz 6,5-milimetrowe głośniki wysokotonowe z koncentrycznymi podwójnymi głośnikami. Oprócz tego aktywna redukcja szumów do 35 dB i wodoodporność IPX7 (teoretycznie pozwalająca na zanurzenie słuchawek na głębokość 1 metra na czas 30 minut).

Idealne porównanie. Źródło przecieku: _h0x0d_ @ Twitter.

Czym jeszcze wyróżnią się Buds Pro?

Tak, jak pisaliśmy już wcześniej, słuchawki mają zaoferować trzy tryby redukcji szumów – mocne lub słabe, a także tryb otoczenia, pozwalający dobrze słyszeć dźwięki z zewnątrz (tak, możecie kojarzyć go z urządzeń od Apple). Co ciekawe, funkcja ta będzie się aktywować, gdy wykryje nasz głos, dzięki czemu będziemy mogli rozmawiać z napotkaną osobą nie tylko bez wyciągania smartfona, ale też bez dotykania słuchawek. Brzmi jak świetne rozwiązanie, trzymam kciuki, by działało!

Sama aplikacja obsługująca słuchawki będzie wspierała rozwiązanie o pięknej nazwie „Find My Earbuds”, które – tak, tak – pomoże zlokalizować zagubione urządzenie.

Wszystko „na papierze” wygląda pięknie, a fani Samsunga na pewno już zacierają ręce. Niedługo przekonamy się w praktyce, czy rzeczywiście mieli na co.