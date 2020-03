Nie lubisz ciemnego motywu w Sklepie Play? Być może wkrótce dostaniesz wybór

Najważniejszą zmianą wizualną, jaką przyniósł Android 10, jest możliwość wybrania motywu dla całego systemu operacyjnego, w tym pakietu aplikacji od Google. Co w sytuacji, gdy dany użytkownik chce zmienić motyw tylko dla wybranych aplikacji?

Obecnie, krótko mówiąc, ma problem i to spory. Nie wszystkie aplikacje systemowe oferują możliwość wewnętrznej zmiany motywu z ciemnego na jasny i odwrotnie. Decydując się na jedną z dostępnych wersji kolorystycznych, ustawiamy ją we wszystkich aplikacjach uzależnionych od motywu, jaki został wybrany w systemie. Istnieje jednak grupa użytkowników, którzy chcieliby mieć możliwość indywidualnego dopasowania preferencji każdego programu osobno, na przykład Sklepu Play, który zdaniem wielu (w tym moim) znacznie lepiej prezentuje się w jasnych odcieniach. Właśnie z myślą o takich osobach Google wprowadziło poprawkę, która trafiła już do części użytkowników najnowszej wersji Androida.

Sklep Play rządzi się własnymi prawami

Jak donosi serwis Android Police, u części użytkowników, w ustawieniach Sklepu Play, pojawił się przełącznik odpowiedzialny za wybór motywu, w którym mają prezentować się treści sklepu. Użytkownik może wybierać spośród trzech możliwości: motyw jasny, motyw ciemny i domyślny systemowy. Oznacza to, że mimo, że w całym systemie będziemy korzystać z ciemnego motywu, Sklep Play może pozostać po jasnej stronie mocy.

Ciemny motyw dla wszystkich?

Czy powyższa zmiana oznacza, że wkrótce wybór dostaną również użytkownicy starszych wersji Androida, gdzie wybór kolorystyki z poziomu systemu nie jest możliwe? Niestety, nic w tym zakresie nie wiadomo. Być może jest to jakaś przesłanka uprawdopodobniająca wprowadzenie ciemnego motywu dla wszystkich korzystających ze Sklepu Play, jednak nie należy przywiązywać do niej szczególnej wagi zwłaszcza, że Google będzie się skupiało na rozwoju aplikacji dla najnowszego systemu operacyjnego.

Wybór zawsze mile widziany

W takiej sytuacji zwykłem mawiać, że zawsze dobrze jest mieć wybór i tutaj nie będzie inaczej. Sklep Play to dość charakterystyczna aplikacja, której układ predysponuje ją do korzystania w jasnej kolorystyce i mimo, że chętnie wybieram ciemny motyw w telefonie wolałbym, by sklep z aplikacjami pozostał jasny.

Czy nowe rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim chętnym? Wkrótce się przekonamy.

Źródło: Android Police