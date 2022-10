Jaki laptop sprawdzi się nie tylko podczas nauki, ale także w czasie wolnym?

Akcja partnerska

Rok szkolny czy akademicki to czas nauki, ale też… odpoczynku od niej. W czasie wolnym, chcąc się zrelaksować, dobrze mieć pod ręką laptopa, który okaże się pomocny nie tylko podczas zajęć, ale również rozrywki. Dziś skupimy się na urządzeniach dla osób, które lubią pograć i wytłumaczymy, jakich technologii warto używać w grach komputerowych.

Laptop idealnym kompanem ucznia i studenta

Godziny spędzone z podręcznikami to ogromny wysiłek zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Szkoła szkołą, studia studiami, ale odpoczynek i czas wolny również jest bardzo ważny.

A ten można spożytkować m.in. grając w ulubioną grę (bądź pisząc własną!), tworząc grafikę, nagrywając, montując film, a może i streamując. Możliwości jest wiele, jednak do wszystkich ww. czynności przyda się odpowiedni sprzęt – laptop. Ten mobilny komputer w dzisiejszych czasach bezproblemowo jest w stanie zastąpić pełnowymiarową stacjonarkę i ma nad nią ogromną przewagę – jest mobilny.

Problem w tym, że wybór laptopów jest bardzo duży. Jakie zatem urządzenie wybrać, aby było w stanie pomóc odpocząć od nauki i obowiązków w czasie wolnym?

Na początku coś dla ucznia (młodszego i starszego) szkoły podstawowej

Młodsi uczniowie mogą spędzić swój czas wolny w ulubionej grze – na przykład rozwijającym Minecrafcie, który co prawda na papierze jest prostą grą, jednak do płynnej rozgrywki potrzebuje porządnego sprzętu, który niekoniecznie jest drogi. Solidną opcją w cenie 3999 złotych będą tu ASUS TUF Gaming F15, dostępny w Media Expert, lub Lenovo IdeaPad Gaming 3-15. Oba laptopy mają kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050.

Po co taka karta do Minecrafta? To proste – świat wykonany z sześcianów jest w stanie wykorzystać pełnię możliwości układu NVIDII (w wersji dla systemu Windows, tzw. Bedrock Edition) – wykorzystując technikę śledzenia cieni, czyli ray tracingu, która potrafi sprawić, że nawet taki Minecraft będzie pełny realistycznych odbić w wodzie i blokach, a także promieni słonecznych, zapewniając świetne oświetlenie.

Śledzenie promieni to zasobożerna technika, która działa cuda, oczywiście kosztem wydajności. Ta może zostać zwiększona za sprawą technologii DLSS (dostępnej na kartach GeForce RTX), umożliwiającej wyświetlenie obrazu w niższej rozdzielczości i „podwyższenie” jej przy pomocy sztucznej inteligencji, która zajmuje się wypełnianiem brakujących detali.

Takie rozwiązanie pozwala uzyskać większą wydajność, no i oczywiście płynność za sprawą dodatkowych kilku FPS (czyli klatek na sekundę). Wyżej wymienione laptopy w Minecrafcie z ray tracingiem będą uzyskiwały około 60 FPS (bez techniki ray tracingu nawet kilkaset!).

Laptopy jednak nie są takie same – propozycja Lenovo ma bardziej energooszczędny procesor Ryzen 5 5600H i ekran odświeżany 60 Hz, zaś ASUSA – procesor Intel Core i5-11400H i wyświetlacz 144 Hz.

A co dla nieco starszych uczniów podstawówek, którzy nie chcą grać tylko w Minecrafta? W nieco wyższym budżecie możemy znaleźć propozycje, które bardziej nadadzą się do szybszych, e-sportowych gier – Valorant, Apex Legends, Fortnite. Opłacalnymi opcjami będą tutaj laptopy MSI Katana GF66 z kartą graficzną GeForce RTX 3050 Ti w cenie 4399 złotych, bądź nieco droższy Gigabyte G5 z wydajniejszą kartą GeForce RTX 3060, wyceniony na 4899 złotych.

Oba laptopy mają wydajne karty GeForce RTX, które bardzo dobrze poradzą sobie w szybszych tytułach e-sportowych, gdzie bezproblemowo wyświetlą 144 FPS, zapewniając płynność obrazu (w obu przypadkach mamy ekrany 144 Hz). Druga opcja, Gigabyte G5, ma do dyspozycji szybszą kartę, która zda egzamin w bardziej wymagających tytułach, jak: Forza Horizon 5, Marvel’s Spider-Man Remastered czy np. Marvel’s Guardians of the Galaxy. Urządzenia, poza wydajnymi GPU, mają szybki procesor Intel Core i5-11400H.

Dodatkowo w grach e-sportowych – Fortnite, Valorant i Apex Legends – dostępna jest technologia Reflex, która jeszcze bardziej redukuje opóźnienie, które w szybkich grach działa na niekorzyść gracza. Lepszy sprzęt jest w stanie zapewnić realną przewagę nad przeciwnikiem i dzięki niemu większa frajda z wygrywania gwarantowana!

Coś więcej dla ucznia szkoły średniej?

Szkoła średnia to czas, który prowadzi wielkimi krokami do dorosłości – w tym czasie nierzadko uczniowie realizują się we własnych zainteresowaniach. W czasie wolnym, obok przyjemności w postaci gier komputerowych, można spróbować innych rzeczy, które rozwiną umysł i przydatne umiejętności.

Dlaczego by nie połączyć zabawy i swoich pasji? Z gier można nagrywać gameplay’e, co poza zabawą pozwoli wyzwolić kreatywność nastolatka. Montowanie wcześniej nagranych filmów to w dzisiejszych czasach naprawdę nieoceniona umiejętność, którą można w przyszłości wykorzystać w pracy. Jeśli nie nagrywanie, to do dyspozycji jest także streamowanie, które także wymaga odpowiedniego sprzętu.

W tym przypadku przydadzą się laptopy z wydajniejszymi układami – przykładowo dobrym wyborem w cenie 5249 złotych okaże się Acer Nitro 5 z GeForce RTX 3060, a w podobnej kwocie (5299 złotych) ROG STRIX G15 z tą samą kartą graficzną, dostępny w sklepie RTV EURO AGD. Jak układ NVIDII może wspomóc młodego, aspirującego twórcę i gracza?

Na oficjalnej stronie NVIDII producent pochwalił się wydajnością omawianego układu w kilku zastosowaniach – m.in. w edytowaniu wideo. Laptop z kartą RTX 3060 w teście eksportu w programie Adobe Premiere Pro cechuje się najkrótszym czasem renderingu – pod tym względem wygrywając nawet z o wiele droższym MacBookiem Pro z czipem M1 Pro.

Jak widać, dzięki kartom RTX nie trzeba marnować czasu na zbędne czekanie, który można spożytkować na dalsze granie (i nagrywanie!). Podobnie jak nagrywanie, streamowanie nie jest straszne nowym GeForce – m.in. ze względu na technologie, jakie ma do dyspozycji karta – enkoder NVENC, który zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu podczas transmitowania na przykładowo Twitchu czy YouTube.

Jeśli natomiast chce się nagrywać lub streamować najnowsze gry, tu przyda się coś mocniejszego – laptop z kartą graficzną GeForce RTX 3070. Dobrym wyborem będzie np. GIGABYTE AORUS 15P w cenie 6999 złotych. Taki układ graficzny poradzi sobie bardzo dobrze ze wszystkimi nowymi grami na maksymalnych ustawieniach graficznych nawet z włączonym ray tracingiem – typu Cyberpunk 2077, Far Cry 6 czy Dying Light 2 Stay Human.

W podobnej cenie, również w sklepie morele, znajdziemy HP Omen 15, który ma na pokładzie tą samą kartę (GeForce RTX 3070) – oba laptopy nie dość, że zapewnią maksymalną wydajność w grach, to nagrywanie, streamowanie w świetnej jakości nie jest im straszne. Sprzęty te różnią się m.in. tym, że AORUS ma pełnowymiarową klawiaturę i procesor Intela (i7-11800H), zaś HP procesor AMD, a dokładnie Ryzen 9 5900HX.

Wydajny laptop to dobry przyjaciel studenta

Studia często wymagają zakupu sprzętu, który pozwoli realizować wszelkie zadania, jednak są kierunki, na których prosty ultrabook idealny do Worda, Power Pointa lub innych programów tego typu, bez dedykowanej karty graficznej, już tak dobrze sobie nie poradzi.

Studenci kierunków związanych z grafiką komputerową w wolnym czasie dla relaksu mogą przykładowo tworzyć własne prace (według własnego uznania!). W takich zadaniach sprawdzi się model ASUS VivoBook Pro OLED z kartą graficzną GeForce RTX 3050 i OLED-ową matrycą.

Ta propozycja z pewnością nie należy do laptopów stworzonych do grania, ale dodatkowa moc karty graficznej przyda się w tworzeniu w programach kreatywnych, takich jak Adobe Photoshop i Illustrator. W połączeniu z zewnętrznym akcesorium, takim jak tablet graficzny, wydajny laptop z szybką kartą graficzną pozwoli tworzyć świetne prace.

W podobnych zadaniach sprawdzi się Acer ConceptD 3, który ma do dyspozycji szybszą kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti, dostępny w sklepie x-kom. Laptopy, a raczej karty graficzne GeForce najnowszej generacji, wspierają platformę NVIDIA Studio.

Układy przyspieszają niektóre narzędzia przy pomocy sztucznej inteligencji w aplikacjach kreatywnych (Adobe Photoshop, Lightroom, Blender) – co oczywiście przekłada się na najwyższą wydajność. Co więcej, w rozwiązaniach Studio, wykorzystujących sztuczną inteligencję, mamy m.in. świetne narzędzie, jakim jest NVIDIA Canvas, dzięki któremu kilka pociągnięć pędzlem przeistacza się w piękny, realistyczny pejzaż. Kilka minut pracy potrafi zastąpić kilka godzin, które spędzilibyśmy na tworzeniu tła.

A co ze studentami uczelni technicznych? Pracując w programach 3D typu Blender czy Autodesk Maya, dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3050(Ti) zapewni krótszy czas renderingu modeli trójwymiarowych. Podobna sprawa ma się w programach typu AutoCad, gdzie dodatkowa moc obliczeniowa, płynąca z RTX-ów, znacznie ułatwia pracę.

Jeśli szukamy czegoś, co sprawdzi się dosłownie wszędzie – aby w czasie wolnym realizować kilka pasji (a może je nawet łączyć?) – granie w najlepszej możliwej jakości, superszybkie montowanie lub tworzenie w programach kreatywnych, najlepiej zdecydować się na coś, co ma niemal nieograniczony zapas mocy. Laptop Acer Nitro 5, kosztujący 8659 złotych, i MSI GP76 Leopard w cenie 9599 złotych dostępny w sklepie Komputronik, mają superszybką kartą graficzną GeForce RTX 3080, która sprawdzi się dosłownie wszędzie – od gamingu przez montowanie aż po streamowanie.

Transmitowanie rozgrywki w najwyższych możliwych detalach sprzętowi tego typu nie jest straszne – a dzięki NVIDIA Broadcast w tle można z łatwością wrzucić obraz z naszej kamerki, przedstawiający oblicze streamera. Dzięki tej aplikacji nie potrzebujemy drogich kamer, lamp doświetlających i mikrofonów – ona wszystko załatwi, ulepszając jakość naszej kamerki internetowej, usuwając tło przy pomocy sztucznej inteligencji bądź wyciszając hałas i echo w naszym pokoju.

Sposobów na odpoczynek jest wiele – każdy realizuje swój czas wolny na własny sposób. Niezależnie od tego, co i jak robimy, laptopy z kartami GeForce RTX są w stanie sprawić, aby ten czas wolny od zmagań w szkołach i uczelniach nie był nudny.

