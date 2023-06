Czy da się wydłużyć czas pracy smartwatcha? Huawei pokazuje, że tak

Artykuł sponsorowany

Pierwsza cecha smartwatchy Huawei, która przychodzi Wam na myśl? Z całą pewnością większość z Was odpowie, że jest to długi czas pracy, a ja się z tym zgodzę. Im jednak bardziej zaawansowane modele, tym ten czas działania z dala od ładowarki się skraca. Huawei ma na to pomysł i to wcale nie byle jaki.

Ultraoszczędny tryb oszczędzania baterii – co to jest?

Seria Watch 4 obejmuje: model Watch 4 Pro w trzech wersjach (Classic, Elite i Blue Edition) oraz model Watch 4 Active. Czym się od siebie różnią? Przede wszystkim wyglądem, materiałem, z którego wykonana jest koperta i paski, jak również pojemnością baterii – a to bezpośrednio przekłada się na długość pracy na jednym ładowaniu. Kluczowe funkcje, jak eSIM czy „Zdrowie na oku”, są dostępne w każdym świeżo zaprezentowanym zegarku Huawei.

Zatem o tym, że Huawei ma w ofercie nowe smartwatche, już wiecie. Ale o tym, że wraz z nimi przygotował nowy tryb oszczędzania baterii – ultraszoszczędny (zwany w interfejsie Ultrabateria)- być może jeszcze nie obiło Wam się o uszy. A warto, byście o nim wiedzieli, bo nie jest to tryb, który ubija funkcjonalność zegarka do pokazywania godziny i nic więcej.

Standardowo Huawei Watch 4 Pro z wszystkimi funkcjami związanymi z eSIM ma pracować do 4,5 dnia, natomiast Watch 4 – do 3 dni. Po włączeniu trybu ultraoszczędnego czas pracy ma się wydłużyć, odpowiednio, do 21 lub 14 dni, przy czym z zaznaczeniem, że jeśli będziemy z nich niewiele korzystać (do tego przejdę za chwilę). To brzmi trochę tak, jakby odcinane były jego wszystkie funkcje, a pozostawiona jedynie podstawowa – wyświetlanie aktualnej godziny. Nic z tych rzeczy.

Tryb ultraoszczędny pozwala korzystać z większości funkcji smartwatcha, których używamy na co dzień. Liczy kroki (a, jak chcemy, możemy normalnie odpalić trening z włączonym GPS), monitoruje sen i funkcje życiowe (tętno, EKG, stres, analiza sztywności tętnic, ćwiczenia oddechowe), pozwala ustawić budzik i minutnik, skorzystać z odtwarzacza muzycznego czy sprawdzić wysokość npm i ciśnienie atmosferyczne.

To, czego nie możemy zrobić, to korzystanie z eSIM z całym dobrodziejstwem tego rozwiązania, nawigacji oraz funkcji “Zdrowie na oku”, do której przejdę w dalszej części tekstu.

Jak czas pracy w trybie ultraoszczędnym przedstawia się w rzeczywistości?

Od jakiegoś czasu mam okazję korzystać z Huawei Watch 4 Pro. Traf chciał, że przybył do mnie do testów tuż przed długim weekendem związanym z Bożym Ciałem. Właśnie tego dnia rano odłączyłam go od ładowarki i od razu włączyłam rzeczony tryb. Pisząc te słowa 9 dni później, zegarek dalej pokazuje 17% zapasu energii – jest zatem szansa, że dobije do niedzielnego poranka. Update: byłam blisko! Ostatecznie padł tuż po północy, czyli w nocy z soboty na niedzielę.

Zapytacie pewnie jak się ma tych kilkanaście dni do wspomnianych wcześniej dwudziestu jeden? Sprawa jest prosta – specjalnie podkreśliłam, że Huawei deklaruje do 21 dni działania, ale gdy z zegarka korzystamy sporadycznie. Nie dodałam jednak, że określa też drugą wartość – do 12 dni, ale przy normalnym użytkowaniu.

W moim przypadku trzeba liczyć się z masą otrzymywanych powiadomień, częstym podświetlaniem ekranu czy wreszcie testowymi treningami z odpalonym modułem GPS, co również bardziej zżera energię. Czy można to nazwać “normalnym” użytkowaniem? Myślę, że jak najbardziej tak. Nie bez powodu zresztą mój wynik mniej-więcej pokrywa się z tym deklarowanym.

Warto też wspomnieć, że Huawei Watch 4 Pro, jak i Huawei Watch 4, wspiera ładowanie bezprzewodowe SuperCharge, które ma wydłużać czas pracy o dzień po zaledwie kwadransie ładowania. Idealna rzecz dla zapominalskich, którzy nad ranem odkrywają, że ich zegarek – kolokwialnie ujmując – pada.

Zdrowie na oku

Huawei mocno stawia na rozwój funkcji zdrowotnych w swoich zegarkach inteligentnych. Najlepszym tego przykładem jest cieszący się sporą popularnością Huawei Watch D. Nie każdy jednak potrzebuje mieć sprzęt, który oferuje ciśnieniomierz z poziomu nadgarstka, a mimo to chce mierzyć parametry swojego ciała. I tu wchodzi Huawei cały na zdrowo.

Zdrowie na oku – właśnie tak została nazwana nowa funkcja, dzięki której możemy zmierzyć siedem parametrów zdrowotnych w 60 sekund. Wystarczy kliknąć jeden przycisk, by wykonać pomiar: EKG, tętna, saturacji (SpO2), wykrywania sztywności tętnic, poziomu stresu, temperatury skóry oraz wykonać kontrolę układu oddechowego.

Po zakończeniu minutowego odczytu generowany jest raport z wynikami. Co ważne i istotne z punktu widzenia długoterminowej diagnostyki, korzystając ze smartwatcha i funkcji Zdrowie na oku przez długi czas, w Health Trend można będzie dostrzec zmiany poszczególnych wskaźników, co z kolei przyda się do diagnozy zdrowia.

Co jeszcze warto wiedzieć o smartwatchach z serii Huawei Watch 4?

Przede wszystkim to, że mogą się podobać. Watch 4 wykonany został ze stali nierdzewnej 316L, natomiast Watch 4 Pro – z tytanu klasy lotniczej. Co mi osobiście przypadło do gustu to fakt, że ekran w wersji Pro jest wypukły, dzięki czemu prezentuje się jeszcze ciekawiej (w Watch 4 dla odmiany szkło jest zaokrąglone).

Nie bez znaczenia jest też obrotowa koronka, dzięki której można w prosty sposób obsługiwać zegarek – nie tylko przenosić się do ekranu głównego, ale też, co jest nowością w Huawei, powiększać i pomniejszać poszczególne elementy interfejsu, jak również poruszać się po listach ustawień, etc.

A skoro już przy przyciskach jesteśmy, warto wspomnieć, że drugi z nich zyskał dodatkową funkcję – od teraz można przypisać do niego więcej niż jedną aplikację, by móc ją szybko uruchamiać z tego poziomu. Przydatne! Niestety, nie jest to dostępne z poziomu trybu ultraoszczędnego.

Oczywiście nie zmieniło się to, że smartwatche Huawei działają ze wszystkimi smartfonami, dostępnymi na rynku – z Androidem, jak i iOS.

Ceny i dostępność smartwatchy Huawei z serii Watch 4

Każdy ze smartwatchy Huawei dostępny jest w ofercie premierowej do 9 lipca 2023. W jej ramach jako gratis (lub za złotówkę, w zależności od sklepu) otrzymacie słuchawki Huawei Freebuds 5i, których wartość to 399 złotych.

Jeśli chodzi o ceny poszczególnych modeli, przedstawiają się one następująco:

Huawei Watch 4 Active z paskiem fluoroelastomerowym: 1899 złotych.

Huawei Watch 4 Pro Classic z brązowym, skórzanym paskiem: 2399 złotych,

HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition (kompozytowy, niebieski pasek): 2399 złotych,

Huawei Watch 4 Pro Elite z tytanową bransoletą: 2799 złotych,

Dodatkowo, kupując wybrany model w sklepie huawei.pl, możecie dokupić dodatkowy pasek za 69 złotych oraz skorzystać z 20 rat RRSO 0%.

Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska