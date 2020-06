Jeśli wstydzisz się niektórych starych postów na Facebooku, aplikacja ułatwi ich usunięcie

Im dłużej mamy Facebooka, tym większe ryzyko, że na początku istnienia tego serwisu społecznościowego wrzucaliśmy na swoją tablicę posty o wątpliwej wartości, które – gdyby teraz ukazały się naszym znajomym – mogły wprowadzić ich w konsternację. Można będzie je łatwo usunąć.

Usuwaj posty hurtem

Facebook zapowiedział wprowadzenie nowej funkcji o nazwie Zarządzaj aktywnością. W kilku słowach, to opcja umożliwiająca szybkie przejrzenie publikowanych przez nas treści oraz masową zmianę sposobu ich wyświetlania. Będzie można z jednego miejsca wybrać kilka postów, zawęzić ich widoczność tylko do znajomych (gdy przykładowo wcześniej były widoczne dla wszystkich) lub kompletnie je usunąć.

Dzięki takiemu managerowi własnych postów, zamiast zmieniać atrybuty pewnych publikacji pojedynczo, zrobimy to szybciej. Do wyboru będzie sporo filtrów, dzięki którym skuteczniej odnajdziemy interesujące nas treści. Dajmy na to, możemy zawęzić wyszukiwanie do postów z oznaczeniem konkretnych znajomych czy też takich, które pojawiły się na naszym profilu w określonym przedziale czasowym.

Samo usuwanie też będzie można podzielić na etapy. Będzie opcja ostatecznego pozbycia się danego wpisu, ale też ukrycia go na publicznym profilu, by sam usunął się po 30 dniach.

Kiedy chcesz zapomnieć o przeszłości

Zarządzanie aktywnością na Facebooku może przydać się, gdy porządkujemy swoje social media przed przystąpieniem do rekrutacji w firmie, która ma zwyczaj dokładniej lustrować swoich przyszłych pracowników albo w sytuacji gdy wolelibyśmy usunąć ze swojej cyfrowej wizytówki wzmianki o naszym poprzednim związku. Bez względu na nasze potrzeby, możliwość zbiorowego zarządzania postami w serwisie społecznościowym może okazać się przydatnym narzędziem.

Nowa funkcja ma pojawić się najpierw w aplikacji mobilnej, a potem trafić do przeglądarkowej wersji portalu.

źródło: Facebook dzięki The Verge