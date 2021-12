Co ma wspólnego odkurzanie i sztuczna inteligencja? iRobot Roomba j7+ podpowiada

Akcja partnerska

Sztuczna inteligencja kojarzy nam się głównie z zaawansowanymi algorytmami, uczeniem maszynowym i robotyką. A co, jeśli stwierdzę, że AI znajdziemy też… w robocie sprzątającym, którego każdy z nas może mieć w swoim domu? Właśnie taki jest iRobot Roomba j7+. Za co odpowiada w nim sztuczna inteligencja i dlaczego jestem przekonany, że Wam się to spodoba? O tym za chwilę.

Roomba zadba o porządek przed wigilijną kolacją – i kiedy tylko chcesz

Jedną z zaawansowanych funkcji Roomby j7+ jest inteligentne planowanie trasy sprzątania. W miarę użytkowania automatycznego odkurzacza, uczy się on układu naszego mieszkania i ustala najbardziej efektywną trasę przejazdu. W przypadku napotkania przeszkody, urządzenie wykonuje jej zdjęcie i przesyła je do aplikacji. Użytkownik może za pomocą jednego kliknięcia zdecydować, czy powinien ominąć ten obiekt, czy też po prostu go posprzątać. Robot zapamiętuje te decyzje i automatycznie dostosowuje cykle sprzątania.

Nie oznacza to oczywiście, że każda rzecz, na którą wpadnie robot, będzie powodowała wysłanie użytkownikowi zapytania. Wręcz przeciwnie – iRobot Roomba j7+ jest w stanie zidentyfikować część z nich. Sztuczna inteligencja ułatwia robotowi rozpoznawanie m.in. kabli czy zwierzęcych nieczystości.

System ten jest wciąż rozwijany, a najnowsza aktualizacja umożliwiła robotowi omijanie butów, skarpetek oraz… choinek. Dzięki temu nie trzeba się martwić, że w szale sprzątania Roomba wjedzie w drzewko świąteczne i narobi więcej szkody niż pożytku. Można więc śmiało stwierdzić, że to idealny kompan do przedświątecznych porządków.

Inteligentny robot dopasowany do twoich potrzeb

Na tym nie kończą się jednak inteligentne funkcje urządzenia. iRobot Roomba j7+ ma dostęp do platformy iRobot Genius 3.0, na której użytkownik może skorzystać z szeregu dodatkowych funkcji. Dzięki automatycznemu uruchamianiu trybu sprzątania podczas nieobecności możemy sprawić, że po powrocie z zakupów, pracy lub od znajomych zastaniemy posprzątane mieszkanie.

Robot jest także w stanie oszacować, ile zajmie mu odkurzenie naszych podłóg, więc wychodząc jedynie na kwadrans nie musimy się głowić czy przypadkiem nie wrócimy do domu w połowie cyklu sprzątania. Roomba j7+ uczy się również nawyków właściciela urządzenia, co pozwala na stworzenie personalizowanych harmonogramów dostosowanych do trybu życia.

W razie rozsypania jakiegoś produktu na kuchenną podłogę nie ma konieczności uruchamiania pełnego cyklu sprzątania lub sięgania po klasyczny odkurzacz. Wystarczy wskazać Roombie j7+ pomieszczenie, a robot automatycznie rozpozna zanieczyszczenia i rozpocznie sprzątanie. Polecenie odkurzenia konkretnego pokoju w mieszkaniu można wydać zarówno za pomocą aplikacji iRobot HOME, jak i prosząc o to Asystenta Google lub Alexę.

Czysto i wygodnie

Właściciel automatycznego odkurzacza iRobot Roomba j7+ nie musi sobie zawracać głowy każdorazowym opróżnianiem pojemnika na nieczystości, gdyż ten jest w stanie czyścić się sam. Robot po zadokowaniu w stacji ładująco-czyszczącej Clean Base automatycznie opróżnia zebrane podczas sprzątania nieczystości i zamyka je szczelnie w worku AllergenLock.

Jeden taki worek jest w stanie pomieścić zanieczyszczenia zgromadzone na przestrzeni 60 dni. Po jego zapełnieniu wystarczy wyrzucić worek do kosza i umieścić nowy w stacji dokującej, by robot kontynuował automatycznie czyszczenie.

Najnowsza konstrukcja iRobota wyposażona została w 2 gumowe szczotki główne, jedną dodatkową, boczną służącą do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach oraz filtr AeroForce, przechwytujący zdecydowaną większość pyłków, alergenów i zanieczyszczeń. Trzystopniowy system sprzątania oraz wysoka moc ssąca pozwalają na dokładne czyszczenie każdego rodzaju podłóg już od samego momentu wyjazdu ze stacji dokującej.

A jeżeli zależy nam nie tylko na gruntownym odkurzaniu, ale również mopowaniu podłóg, warto wziąć pod uwagę zestaw składający się z dwóch urządzeń marki iRobot – odkurzacza automatycznego Roomba j7+ oraz robota mopującego Braava jet m6. Taki zestaw to idealny pomysł dla osób szczególnie dbających o czystość w mieszkaniu, a dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak możliwość synchronizacji mapy mieszkania pomiędzy robotami, sprzątanie staje się znacznie prostsze.

Idealny do znalezienia lub posprzątania pod choinką

Zarówno osoby poszukujące ciekawych prezentów dla swoich bliskich, jak również potrzebujący odrobinę pomocy podczas przygotowań do świąt, będą zadowolone z robota sprzątającego iRobot Roomba j7+. Jego inteligentne funkcje pozwalają całkowicie zapomnieć o ręcznym odkurzaniu mieszkania, a zarazem sprawiają, że urządzenie nie wjedzie w kable ani nie przewróci choinki.

Chyba się ze mną zgodzicie, że niewiele rzeczy cieszy bardziej niż czyste mieszkanie bez zbędnego wysiłku ;)

Tak się składa, że Kasia testuje już iRobota Roomba j7+ ze stacją dokującą Clean Base – jego recenzja pojawi się za jakiś czas na łamach oiot.pl

