Za filmy na IPLA oglądane na Android TV, zapłacisz teraz za pomocą BLIKA

Serwis IPLA wprowadził do swojej aplikacji na systemy Android TV możliwość dokonania opłaty za zakupiony materiał za pomocą BLIKA. Łatwe i przyjemne.

Przyjemne, o ile oczywiście można jakikolwiek proces płacenia tak określić. Tu bardziej chodzi nie o sam fakt dokonywania płatności, a o sposób, w jaki go przeprowadzamy. Dzięki niemu, użytkownicy IPLI mają szybki i wygodny dostęp do materiałów.

Co ciekawe, IPLA jest pierwszym serwisem strumieniującym wideo, który umożliwia skorzystanie z BLIKA jako metody płatności na urządzeniach Smart TV. Może to ułatwić życie posiadaczom telewizorów z systemem Android TV, np. Sony, Philips, Sharp czy TCL oraz boxów Xiaomi.

Jak płacić BLIKIEM za IPLĘ?

Żeby skorzystać z tego rozwiązania, należy:

włączyć serwis IPLA na telewizorze,

wybrać program lub film,

przejść do zakupu,

wygenerować w swojej aplikacji bankowej kod BLIK i wprowadzić go do platformy Smart TV,

zatwierdzić transakcję w swoim smartfonie.

To wszystko. Wybrany materiał jest opłacony i gotowy do odtworzenia.

Płacenie za filmy bezpośrednio na swoim telewizorze to praktyczna rzecz. Nie trzeba przeklikiwać się przez dziesiątki stron czy logować do banków na dużym ekranie. Wystarczy, że będziemy mieć przy sobie smartfon z apką naszego banku. Ułatwia to świąteczne lenistwo kanapowe jak mało co.

