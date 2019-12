Internet z satelity wprost na iPhone’a – Apple zatrudnia ludzi do nowego projektu

Nieoficjalne źródła podają, że Apple zatrudnia coraz więcej osób do zespołu badającego możliwości komunikacyjne bezpośrednio między satelitami a urządzeniami końcowymi, takimi jak iPhone’y i iPady.

Apple gromadzi coraz więcej zdolnych i doświadczonych osób, które mogłyby przydać się podczas realizacji śmiałego projektu łączącego w sobie branże lotniczą, satelitarną, komunikacyjną i kilka innych. Chodzi o rozbudowaną, pięcioletnią współpracę, w wyniku której zostałyby opracowane sposoby na ulepszenie map oraz znacznie dokładniejszą lokalizację pojedynczych urządzeń. Jego finalna wersja mogłaby nawet usprawnić możliwości przesyłu danych wprost z satelity.

Najwyraźniej chodzi o rodzaj łączności, który byłby niezależny od infrastruktury naziemnych operatorów komórkowych. Możliwości zastosowania takiego systemu są ogromne – od niezależnych, ekspresowych aktualizacji po przesyłanie danych niemożliwych do deszyfracji.

Projekt ten jest wciąż w początkowej fazie, ale dyrektor generalny Apple, Tim Cook, wyraził nim zainteresowanie i określił jako plan, który może zyskać status priorytetowego w przyszłości. Opracowują go i prowadzą dwaj byli inżynierowie lotnictwa: Michael Trela i John Fenwick, którzy wcześniej rozwijali oprogramowanie o nazwie Skybox Imaging. Na razie jest za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek wynikach. Można jednak pokusić się o zdanie komentarza.

Apple najwyraźniej zależy, by w perspektywie stać się mniej zależne od łączności oferowanej przez sieci komórkowe. Choć proces przejścia na własne rozwiązania satelitarne mogą trwać całe lata, i nie ma żadnej gwarancji powodzenia, gigant z Cupertino nie waha się przeznaczać na to pieniędzy. Firma roztropnie zakłada, że lepiej otworzyć sobie kilka drzwi na wypadek jakichkolwiek kłopotów niż być przywiązanym do jednego sposobu przesyłania danych.

Temat satelitów telekomunikacyjnych stał się bardziej modny, odkąd SpaceX i Amazon pracują nad własnymi inicjatywami dostarczania internetu za ich pomocą. Część z nich obejmuje wyniesienie tysięcy satelickich jednostek na niską orbitę okołoziemską, by w przyszłości zaoferować internet tam, gdzie klasyczne sieci komórkowe nie mają zasięgu.

źródło: The Verge