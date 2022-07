10. gen Intela to już STAROĆ! Intel kończy wsparcie

Intel to firma, której nie można odmówić tego, że projektuje i produkuje wydajne (i dobrze wycenione!) procesory, jednak nie wszystko jest takie idealne. Większość procesorów producenta ma na pokładzie zintegrowane układy graficzne. Wobec najnowszej informacji można stwierdzić, że 10. generacja układów Intela to już „staroć”, ponieważ iGPU tych procesorów… tracą oficjalne wsparcie.

iGPU procesorów Intel 10. generacji tracą wsparcie

Aktualizacja sterownika Graphics dla Windowsa, oznaczona numerem 31.0.101.2111, wprowadza pewną zmianę w kwestii wsparcia. Na oficjalnej stronie producenta możemy wyczytać, że jest to pierwszy update, który porzuca wsparcie dla zintegrowanych układów graficznych. Dotyczy to również… 2-letnich procesorów 10. generacji, chociaż nie są to jedyne układy, których iGPU będzie wspierane w trybie legacy.

Mowa jest o procesorach 6. – 10. generacji o nazwach kodowych Skylake, Kabylake, Kaby Lake-R, Coffee Lake, Whiskey Lake, Coffee Lake-R, Comet Lake, Amber Lake i Ice Lake.

Co więcej, iGPU układów Intel Atom, Pentium i Celeron (nazwy kodowe Apollo Lake, Elkhart Lake, Gemini Lake, Jasper Lake) także będą dostawać tylko wsparcie legacy.

źródło: Intel

Co to oznacza? Że iGPU powyższych procesorów będą otrzymywać aktualizacje w razie pojawienia się luk zabezpieczeń w wybranym sprzęcie czy innych krytycznych sytuacji, wymagających działań. Możemy zatem zapomnieć, że układy graficzne, które siedzą w środku omawianych procesorów, będą optymalizowane przykładowo pod kątem gier komputerowych.

Tak, mowa nawet o 2-letnich procesorach

Fakt faktem, iGPU nie należą do demonów wydajności, ale powiedzmy sobie szczerze – są to jednostki zamontowane w zaledwie 2-letnich procesorach, które aktualnie wciąż możemy kupić – niezależnie czy mówimy o tanim i3-10100 czy o nieco droższym i5-10400. A z pewnością są użytkownicy, którzy korzystają z tych procesorów bez dedykowanej karty graficznej.

Dlaczego akurat iGPU 6-10. generacji procesorów Intel Core? Ponieważ przez ten czas wykorzystywane były układy Intel UHD 500 oraz 600 – przykładowo i5-10400 ma tą samą „integrę”, co zdecydowanie starszy i5-7400, czyli UHD Graphics 630.

Oczywiście warto dodać, koniec wsparcia iGPU 6-10 generacji Intel Core nie będzie miał wpływu na działanie samych procesorów. Pod tym kątem się nic nie zmieni.