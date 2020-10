Intel Core i3-10100F – tani procesor gamingowy już w sprzedaży!

Na rynku procesorów dedykowanych dla graczy ostatnio wrze. Jeszcze niedawno pisaliśmy o Ryzenach 5000, a przecież tydzień przed konferencją AMD, Intel pokazał światu 11. generację swoich procesorów mobilnych. Nowy układ Intel Core i3-10100F ma walczyć z AMD na niższej półce procesorów do gamingu.

Intel Core i3-10100F – czym jest?

Nowy procesor Intela jest kolejnym przedstawicielem architektury Comet Lake-S Skylake wykonanej w 14 nm procesie litograficznym. Można powiedzieć, że już go kiedyś widzieliśmy, gdyż jest to Intel Core i3-10100, dla oszczędności i niższej ceny dla konsumenta pozbawiony swojej iGPU, co ukazuje litera „F” w nazwie. Procesor ten ma być odpowiedzią Niebieskich na Ryzena 3 3300X. Ba, ma oferować wydajność CPU od AMD w dużo niższej cenie (390 do 699 złotych na niekorzyść Czerwonych).

Intel Core i3-10100F – specyfikacja

Układ Core i3-10100F wyposażony jest w 4 rdzenie fizyczne oraz 8 rdzeni logicznych, których taktowanie wynosi od 3,6 GHz do 4,3 GHz w Turbo Boost. Jak przystało na Intela bez „K” w nazwie, możliwość podkręcenia zegarów jest zablokowana. Producent dał nam do dyspozycji 256 KB pamięci podręcznej L2 (dla każdego rdzenia) i 6 MB pamięci L3 (współdzielonej pomiędzy rdzeniami). Warto wspomnieć jeszcze o natywnym wsparciu RAM DDR4-2666. Tak jak wspominałem wyżej, w tym modelu na nic zda się szukanie zintegrowanej grafiki.

Model Intel Core i3-10100F Generacja/Architektura Comet Lake-S Skylake 14 nm Rdzenie/Wątki 4/8 Taktowanie od 3,6 do 4,3 GHz Pamięć L2 4x 265 KB Pamięć L3 6 MB Układ graficzny Brak Linie PCIe 16x PCIe 3.0 Kontroler pamięci DDR4-2666 (dwa kanały) Mnożnik Zablokowany TDP 65 W Cena 390 złotych

Intel Core i3-10100F – pierwsze benchmarki

Jako że Intel Core i3-10100F i Intel Core i3-10100 są bliźniaczymi procesorami, a benchmarków tego pierwszego jeszcze nie ma w sieci, pozwolę sobie przytoczyć artykuł redakcji TechSpot. Testowała ona ów procesor w różnych zastosowaniach na pamięciach 2666 i 3200 MHz.



Intel Core i3-10100 wydajność w Cinebench R20 (źródło: TechSpot)





Intel Core i3-10100 wydajność w grach (źródło: TechSpot)

Z wyników przeprowadzonych testów wynika, że propozycja Niebieskich niestety nie dotrzymuje pokładanych w niej nadziei i ustępuje kroku sporo droższemu Ryzenowi 3 3300X. Natomiast również droższy (499zł) konkurent, czyli Ryzen 3 3100, kultywuje znaną już bardzo długo tradycję tj. oddaje pola w grach, wygrywając za to w aplikacjach użytkowych.