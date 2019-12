Huawei rozwiewa wątpliwości: P40 Pro bez grafenowej baterii

Nie dalej jak dwa tygodnie temu plotkowaliśmy, że Huawei P40 Pro może zostać wyposażony między innymi w grafenową baterię. Kilka dni temu w sieci pojawiły się doniesienia rzekomo oficjalnie potwierdzające ten stan rzeczy, ale niestety Święty Mikołaj przyniósł w tym roku również złe wieści. Huawei oficjalnie zapewnia, że smartfon P40 Pro nie zostanie wyposażony w grafenową baterię.

Jeszcze do niedawna Huawei P40 Pro stanowił dla nas swego rodzaju zagadkę i znaliśmy niewiele szczegółów technicznych na jego temat. Dokładnie 10. grudnia poznaliśmy trochę interesujących plotek na temat tego urządzenia, ale wygląda na to, że wszystkie informacje trzeba będzie przesiać przez sito wątpliwości. Ale zacznijmy od początku.

Francuzi potwierdzili grafenową baterię?

Kilka dni temu na francuskim profilu Huawei na Twitterze pojawił się wpis, który zobaczyć możecie na powyższym zrzucie ekranu. Sam post został już usunięty, jednak nawet ci, którzy nie umieją francuskiego, na pewno dopatrzą się tam zdania wyraźnie wskazującego na to, że bateria P40 Pro będzie wykonana przy użyciu najnowszych technologii, a konkretniej grafenu. Jednak niektórzy znani leakerzy wyrazili swoje wątpliwości co do tego tematu…

https://twitter.com/UniverseIce/status/1209066423818969088

A w samym poście nie grało jeszcze kilka rzeczy. Między innymi to, że widoczne na grafice urządzenie to tak naprawdę fanowski render, informacje tyczą się smartfona, który nawet nie został oficjalnie zapowiedziany, a przy okazji sam tweet… bezpowrotnie zniknął z profilu.

Oficjalne zaprzeczenie

Doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska mówiącego, że widoczny na powyższym zrzucie ekranu post tyczył się plotek i nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dodano, że technologia jeszcze nie jest gotowa do implementacji, a więc przekładając wszystko na ludzki język… Huawei P40 Pro nie zostanie wyposażony w grafenową baterię.

Oczywiście podchodząc do tego bardzo teoretycznie, nadal możliwe jest, że producent pozytywnie nas zaskoczy, jednak chłodne kalkulacje wyraźnie wskazują na fakt, że akumulatory wykonane z pomocą grafenu pojawią się w naszych smartfonach w 2021 roku i to… w najlepszym wypadku. Póki co będziemy musieli zadowolić się znanymi technologiami. N

to, co grafen zaproponuje najlepszego – czyli szybkie ładowanie, brak utraty pojemności baterii z czasem oraz większa pojemność na jednostkę objętości – musimy jeszcze trochę poczekać (a czas pokaże czy nowa technologia rzeczywiście będzie aż tak ekscytująca… ;)).

źródło: ITHome via GSMArena (1, 2)