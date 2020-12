Huawei FreeBuds 3 za 199 złotych? Proszę bardzo!

Tylko dziś możecie kupić słuchawki Huawei FreeBuds 3 za jedyne 199 złotych. Promocja obowiązuje jedynie w oficjalnym sklepie producenta, a liczba dostępnych urządzeń w tej zacnej akcji jest ograniczona. Moim zdaniem – nie ma więc na co czekać, warto się zainteresować. Póki są.

Black Friday, przynajmniej czysto teoretycznie, za nami. Cyber Monday również. Co za tym idzie, produkty, które moglibyście kupić w okazjonalnej cenie, raczej już powinny być niedostępne. Chyba, że szukacie bezprzewodowych słuchawek. Od Huawei. Dla przykładu… modelu FreeBuds 3. To wtedy trafiliście w dziesiątkę!

Tak się bowiem składa, że w dziś są one mocno przecenione, a ich aktualna cena wynosi zaledwie 199 złotych. Zakupu sugeruję dokonać już za chwilę, bo nakład jest limitowany do stu par. Resztę tego newsa zdążycie doczytać już po zakupach. Poczekam. A, i pamiętajcie – zniżka obejmuje produkt w kolorze białym, wraz z etui ładowanym bezprzewodowo.

6 OCENA

FreeBuds 3 i smartfon

Czy Huawei FreeBuds 3 to model słuchawek, który zrewolucjonizował rynek? Czy sprawił, że Apple i Samsung aż zatrzęsły się z przerażenia i już właściwie wysłał szpiegów by kopiować plany tego urządzenia?

Umówmy się, raczej nie. Jest to bowiem sprzęt, który pokochają głównie fani opisywanej marki, chociażby ze względu na dodatkową funkcjonalność w wypadku smartfona z EMUI 10 na pokładzie.

FreeBuds 3 w ulubionym towarzystwie

Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy aby na pewno warto kupić FreeBudsy, to odsyłam Was do najciekawszej recenzji Huawei Freebuds 3, jaką znajdziecie w polskim internecie (tak, na Tabletowo.pl, bo i gdzie indziej?). To właśnie z tego tekstu dowiecie się, że jedną z zalet jest między innymi funkcjonalne etui i dobrze brzmienie, a do wad zaliczyć trzeba między innymi brak regulacji głośności z poziomu słuchawek. Jak więc widzicie, wzięliśmy je dobrze pod lupę i nic nam nie umknęło.

Jeśli natomiast wy nie chcecie, żeby umknęła przed wami całkiem zacna promocja, to przenieście się na stronę producenta i korzystajcie. Pamiętajcie przy tym, kto Was o tym poinformował!

A, no i pamiętajcie, liczba egzemplarzy w promocji jest ograniczona do 100 par, a sama akcja trwać będzie od 9:00 do 21:00 lub wyczerpania zapasów (sądzę, że to drugie nastąpi dużo szybciej ;)).