Produkty Honora znikną z polskiego rynku? Wiemy, jaka jest prawda

Dziś internet obiegła nieoficjalna informacja, że polski oddział marki Honor zostanie zlikwidowany i przynajmniej niektóre produkty tego producenta znikną z polskiego rynku. Doniesienia te mocno nas zaskoczyły, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się, jaka jest prawda. I już wiemy.

Honor nie ma łatwo

Mimo że Honor należy do Huawei, to w rzeczywistości znajduje się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż marka-matka. Tę ostatnią wspiera armia ambasadorów z szalenie popularnym wśród Polaków Robertem Lewandowskim na czele, podczas gdy Honor musi radzić sobie sam, gdyż nie promuje go żadna znana w Polsce twarz. A teraz takie wsparcie szczególnie by się przydało, bowiem do smartfonów obu firm przylgnęła łatka „tych bez usług Google”.

O ile Huawei sukcesywnie wprowadza na polski rynek kolejne urządzenia bazujące na Huawei Mobile Services, tak Honor wciąż się na to nie zdecydował. Nie wiemy, z czego to wynika, ale dla niektórych mógł to być znak, że marka odpuszcza segment smartfonów w Polsce, gdyż mogłaby nie być w stanie przekonać do nich klientów (bo nie ma aż takiego budżetu jak jej twórca).

Produkty Honora nie znikną z polskiego rynku

Ogromnym zaskoczeniem były dla nas nieoficjalne doniesienia o likwidacji polskiego oddziału marki Honor. Co więcej, pojawiły się też plotki, że firma całkowicie wycofuje się z Polski.

O ile teoretycznie mogliśmy sobie logicznie wytłumaczyć takie posunięcie, to w praktyce postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła, jak naprawdę wygląda sytuacja. Faktem jest, że planowane są zmiany organizacyjne, lecz całkowitą nieprawdą są pogłoski o wycofaniu się marki Honor z Polski.

Udało nam się uzyskać deklarację, że nowe produkty tego producenta będą sukcesywnie pojawiać się w naszym kraju, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mowa tu zarówno o tych, które zadebiutowały już w innych częściach świata, jak i całkowicie nowych. Jeśli natomiast chodzi o smartfony, to rzeczywiście w ostatnim czasie Honor nie wprowadził do Polski nic nowego, ale ma to w planach (podobno na jesień, o ile nic w międzyczasie się nie zmieni).

Urządzenia marki-córki Huawei nie znikną z naszego kraju – cały czas będą dostępne w sprzedaży i nic się w tej kwestii nie zmieni. Klienci mogą się również spodziewać nowych sprzętów z różnych kategorii, w tym także smartfonów.

Źródło: własne