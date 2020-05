Honor ma nowego laptopa: MagicBook Pro 2020 z 16,1-calowym ekranem

Honor był dziś gospodarzem imprezy Smart Life, podczas której zaprezentowano odświeżoną wersję laptopa MagicBook Pro. Wersja z ubiegłego roku ma godnego następcę.

Honor MagicBook Pro 2020

Nowy laptop Honora pod względem wizualnym nie zmienił się właściwie w ogóle. Wciąż mamy do czynienia z urządzeniem w aluminiowej obudowie o grubości 16,9 mm oraz wąskimi ramkami wokół wyświetlacza, mierzącymi 4,9 mm. Dzięki temu stosunek powierzchni ekranu do całego wewnętrznego panelu klapy laptopa wynosi 90%, co wygląda naprawdę przyzwoicie. Przekątna wyświetlacza to 16,1 cala, zaś domyślna rozdzielczość to Full HD (1920×1080 pikseli).

Zmiany pojawiły się za to zastosowanych podzespołach. Zamiast procesora Intel Core 8. generacji, MagicBook Pro 2020 będzie dostępny w opcjach w chipsetami Intel Core i5 oraz Core i7 10. generacji. Do tego można doliczyć 16 GB RAM DDR4 2666 MHz oraz kartę graficzną Nvidia GeForce MX350 z pamięcią 2 GB. Za odpowiednie chłodzenie tych elementów mają odpowiadać dwa niestandardowe wentylatory.

Chińczycy nie zmienili poza tym właściwie nic, włącznie z pojemnością baterii: 56 Wh, zapewniającej do 14 godzin pracy na jednym ładowaniu. Wśród innych podzespołów, modułów i portów można wymienić:

dysk 512 GB SSD

przednią kamerę 1 Mpix HD z wbudowanym mikrofonem

1 × USB typu C

USB typu C 3 × USB 3.0 typu A

USB 3.0 typu A 1 × HDMI

HDMI Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz) 2×2 MIMO,

Bluetooth 5.0

port słuchawkowy 3,5 mm

głośniki Dolby Atmos

Honor MagicBook Pro 2020 będzie od jutra dostępny w sprzedaży w Chinach. Jego cena zależy od wersji wyposażenia:

5999 juanów (~3560 zł) za opcję z Core i5

6699 juanów (~3980 zł) za opcję z Core i7

Nowy notebook jest wyraźnie droższy od swojego poprzednika, którego ceny startowały w ubiegłym roku z pułapu 5499 juanów.

źródło: Honor na Weibo przez phonearena