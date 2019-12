HAMMER Explorer – od koncepcji do gotowego produktu

Akcja Partnerska

Czy zdarzyło Wam się kiedyś zastanawiać, jak wygląda proces projektowania smartfona? Kto jest za to odpowiedzialny i jak przebiegają kolejne fazy projektu? Ja byłem tego bardzo ciekawy, a przy współpracy z firmą mPTech udało nam się zajrzeć za kulisy powstawania ich najnowszego modelu do zadań specjalnych – HAMMER Explorer.



Zanim zagłębiłem się w informacje przekazane przez producenta, próbowałem samemu wyobrazić sobie proces produkcyjny takiego urządzenia. Od czystej kartki na biurku projektanta, po to, co finalnie widzimy na półkach sklepowych. Okazało się, że moja koncepcja była słuszna jedynie z grubsza. W praktyce etapów jest znacznie więcej, a w projektowaniu musi wziąć udział spora grupa specjalistów z różnych dziedzin. Wszystko po to, by w ręce użytkowników trafił produkt spełniający ich potrzeby.

Praca koncepcyjna – od pomysłu do projektu

To, co według mnie jest zadaniem najtrudniejszym, to obmyślenie i obranie właściwej koncepcji urządzenia. Zgodnie z filozofią Design Thinking, już od pierwszego etapu prac koncepcyjnych, należy w centrum uwagi postawić docelowego użytkownika danego produktu. W przypadku smartfona HAMMER Explorer rozgraniczono odbiorców na masowych i detalicznych. Jako, że mówimy o urządzeniu o wzmocnionej konstrukcji, podstawowym odbiorcą masowym będą przedsiębiorstwa budowlane oraz firmy, prowadzące prace fizyczne w trudniejszych warunkach terenowych. Ustalono, że potrzebują oni telefonu, który nie tylko wytrzyma więcej niż standardowa słuchawka, ale też będzie się dobrze amortyzował poprzez stabilną pracę przez co najmniej kilka lat. Ze względu na różne potrzeby pracowników, pancerny smartfon musi być również praktyczny.

W przypadku odbiorców detalicznych określono trzy grupy docelowe – osoby pracujące w fabrykach, na placach budowy i wszędzie tam, gdzie smartfon może być narażony na upadek ze sporej wysokości, pasjonaci sportów ekstremalnych oraz turyści decydujący się eksplorować trudniejsze tereny (offroad, wspinaczka wysokogórska, itp). Biorąc pod uwagę oczekiwania jednej i drugiej grupy odbiorców określono cechy projektowanego urządzenia: HAMMER Explorer ma być smartfonem o wzmocnionej obudowie, wyposażonym w mocną baterię pozwalającą na wydłużenie odstępów między kolejnymi ładowaniami oraz oferować zadowalające możliwości w zakresie multimediów. Skalę trudności podnosi fakt, że docelowi odbiorcy nie są skłonni przeznaczyć na zakup telefonu większej sumy pieniędzy, dlatego projektowany sprzęt nie może odstraszać ceną. Dysponując takim zbiorem danych przystąpiono do kompletowania zespołu projektowego.

O słowo komentarza do prac nad powstawaniem smartfona poprosiliśmy prezesa firmy mPTech:

– Kluczowe dla sprawnej realizacji projektu Explorera były trzy kwestie: dokładne zebranie wymagań grupy docelowej względem produktu i wdrożenie ulepszeń, które je spełniają, ścisła współpraca zdostawcą na każdym etapie prac oraz pełne zaangażowanie całego zespołu projektowego. Tylko dzięki temu udało się dostarczyć gotowy produkt z unikalnymi rozwiązaniami i jestem dumny z tego modelu.Wierzę w sukces Hammera Explorer w Polsce oraz w Europie – mówi Sebastian Sawicki, prezes spółki mPTech, do której należy marka HAMMER.

Międzynarodowy zespół projektowy i doświadczenie kluczem do sukcesu

mPTech jest producentem polskim, dlatego zdecydowano o prowadzeniu projektu w Polsce. Postanowiono jednak, by zespół projektantów stworzyli specjaliści różnych narodowości. Wszystko po to, by spojrzeć na projekt z różnych punktów widzenia i wykorzystać posiadane know-how. W skład zespołu weszli specjaliści od koordynacji prac na etapie produkcji, sprzedaży, marketingu, serwisu oraz kontroli jakości. Wszystko po to, by już na etapie projektu zadbać o cały cykl życia urządzenia, od jego wyprodukowania, poprzez przekazanie odbiorcy do obsługi posprzedażowej. Dodatkowo pracownicy mPTech wnieśli ze sobą sporą wiedzę zdobytą podczas serwisowania dotychczasowych telefonów sprzedawanych pod marką HAMMER.

– W sześcioletniej historii marki HAMMER przygotowaliśmy już łącznie niemal 40 telefonów i smartfonów. Bazując na tym doświadczeniu, a w szczególności na informacjach zwrotnych od użytkowników i partnerów, a także na doświadczeniu serwisowym – w modelu HAMMER Explorer postaraliśmy się wiele aspektów konstrukcyjnych przemodelować, aby jego trwałość i odporność była jeszcze wyższa – tłumaczy Remigiusz Szarafan, Kierownik serwisu mPTech.

– To co było wyzwaniem dla nas to obudowa i zachowanie się elementów gumowanych w różnych warunkach. Nasze telefony są bardzo często używane przez mechaników, pracowników budowlanych, osoby pracujące w terenie. Obudowa ma styczność z różnego rodzaju substancjami chemicznymi, jest narażona na duże skoki temperatur. Dlatego przeprowadziliśmy specjalne testy i obserwowaliśmy jak np. obudowa Explorera reaguje po wielokrotnym kontakcie z olejem napędowym. Dodatkowo poddaliśmy obudowę 500-godzinnemu testowi, podczas którego telefon był całkowicie zanurzony w wodzie o temperaturze nie spadającej poniżej 80 stopni Celsjusza. Do tego na miesiąc przed premierą wybrana grupa testerów o różnych profesjach sprawdzała w życiu codziennym działanie smartfona. HAMMER Explorer zdał te testy śpiewająco, – w ich wyniku nie zaobserwowaliśmy żadnych odkształceń, ubytków, a elementy gumowane nie odspajały się. W efekcie można być spokojnym o jego wytrzymałość – dodaje Remigiusz Szarafan.

Dodano też bumpery osłaniające ekran, dlatego smartfon leżąc na blacie ekranem do dołu, nie opiera się na wyświetlaczu tylko specjalnych ramkach. Dbałość o każdy szczegół i konieczność skoordynowania wielu czynników sprawiły, że prace zajęły niemal rok, jednak to dzięki nim firma może zaoferować użytkownikom to końcowe urządzenie. Co istotne, praca projektowa nie zakończyła się w momencie, gdy HAMMER Explorer trafił do produkcji. Trwa cały czas, ponieważ producent chce zaoferować klientom kompletny pakiet akcesoriów w tym m.in. dodatkową, zewnętrzną baterię instalowaną na dwa sposoby – na magnes oraz śruby.

Efekt końcowy – smartfon uwzględniający rzeczywiste oczekiwania użytkowników

– Produkty ODM, czyli te projektowane przez producenta, w przypadku smartfonów są bardzo trudne w realizacji. Nasz zespół musiał działać jednocześnie na kilku płaszczyznach związanych z oprogramowaniem, hardwarem, designem. Dodatkowo musieliśmy pracować w międzynarodowym środowisku. Wiązało to się z częstymi spotkaniami, telekonferencjami podczas, których prowadzone były gorące dyskusje o finalnym kształcie produktu – tłumaczy Marcin Zachariasz, Senior Product Manager odpowiedzialny w firmie mPTech za produkty marki HAMMER.

– Projektując HAMMERA Explorer za cel postawiliśmy spełnienie potrzeb użytkowników. Chcieliśmy też w jednym urządzeniu zebrać nasze dotychczasowe doświadczenia i to się udało, czego efektem jest m.in. pomysł na dodatkowe akcesoria. W konsekwencji, ten smartfon posiada możliwość podłączenia dodatkowej baterii za pomocą śrub i magnesów, co jest unikalnym rozwiązaniem na skalę europejską i zostało to tak przemyślane, aby jednocześnie móc korzystać z pełni funkcji Explorera, w tym z czytnika linii papilarnych. W przyszłości do oferty wprowadzimy także dedykowane uchwyty dla aktywnych użytkowników, które również będą kompatybilne z Explorerem. Model jest też wyposażony w funkcjonalny wskaźnik laserowy, który może stanowić nieocenione wsparcie w trakcie wszelkich prac, prezentacji i pomoc w razie niebezpieczeństwa. Do tego mamy również smart tackę na karty SIM, do której jest dostęp z boku i to bez użycia specjalnej igły. Może okazać się to szczególnie przydatne, gdy często podróżujemy i zmieniamy karty, np., ze swojej na tę operatora lokalnego. To wszystko tylko szczegóły, lecz każdy jest bardzo istotny. A nawet – dużo użytkowników na naszym profilu Facebookowym pisało o woodpornych złączach micro USB oraz mini Jack. I tu posłuchaliśmy użytkowników i takie rozwiązanie zaimplementowaliśmy w smartfonie – z tego względu Explorer jest produktem kompletnym – dodaje Marcin Zachariasz.

HAMMER Explorer, czyli urządzenie powstałe w wyniku opisanych prac, to smartfon zaprojektowany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia firmy, wyposażony w autorskie rozwiązania technologiczne, charakteryzujący się atrakcyjnym wzornictwem, którego funkcjonalność będzie mogła zostać rozszerzona dodatkowymi akcesoriami. Dzięki temu życie produktu będzie dłuższe, a smartfon bardziej praktyczny.

O jakości finalnego produktu dowodzi nie tylko certyfikat IP69, ale również pozytywne przejście szeregu testów wykonanych przez producenta, w tym gotowanie przez kilkadziesiąt godzin. Smartfon zabezpieczony jest też szkłem Gorilla Glass i dodatkowymi bumperami. Wyróżnia go również NFC, wodoodporne porty (w tym USB-C) i wskaźnik laserowy czy smart tacka na karty SIM. Co ciekawe, Explorer posiada także czujnik Halla i niewykluczone, że w przyszłości wśród akcesoriów znajdzie się specjalne etui, które nie tylko będzie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie modelu, lecz funkcjonalny gadżet (po otwarciu klapki smartfon będzie mógł automatycznie wybudzać się ze stanu uśpienia). Producent zapewnia, że wyniki testów przeszły najśmielsze oczekiwania. Użytkownicy HAMMERA Explorer mogą być pancernie spokojni.

