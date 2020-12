Google Authenticator dla iOS zyskał bardzo przydatną funkcję

Korzystanie z logowania dwuetapowego za pomocą aplikacji generującej kody uwierzytelniające to jeden z prostych sposobów na podniesienie poziomu zabezpieczeń swoich kont. Najnowsza aktualizacja jednej z najpopularniejszych aplikacji tego typu, czyli Google Authenticator, przyniosła posiadaczom sprzętów marki Apple bardzo przydatną i wygodną opcję, która już od pół roku była testowana na sprzętach z Androidem.

Od teraz łatwiej przeniesiesz swoje kody z Google Authenticator

Dzięki aktualizacji do wersji 3.1.0 apka zyskała możliwość wygodnego przeniesienia swoich kont, do których generowane są kody weryfikacji dwuetapowej na inne urządzenie. W tym momencie jedynym ograniczeniem jest liczba kont, które można przenieść za jednym razem – 10. Jeśli podpięliście Google Authenticatora do więcej niż dziesięciu serwisów, będziecie musieli procedurę powtórzyć, by przenieść je wszystkie. Na szczęście nie ma się czym martwić, ponieważ cały proces zajmie wam około minuty.

By skorzystać z nowej funkcji musicie wybrać „eksportuj konta” z menu opcji w prawym górnym rogu Google Authenticator. Następnie, po kliknięciu „dalej” weryfikujecie swoją tożsamość za pomocą Touch ID lub Face ID. Gdy to zrobicie, wybieracie maksymalnie dziesięć kont, które chcecie wyeksportować na nowe urządzenie, zatwierdzacie wszystko przyciskiem „Eksportuj”, a następnie na nowym urządzeniu skanujecie wygenerowany dla was kod QR. Aplikacja zasugeruje również usunięcie kont ze starego smartfona dla waszego bezpieczeństwa. Od tego momentu możecie generować kody na nowym urządzeniu bez konieczności ręcznego ich przenoszenia.

Cały proces staje się dzięki tej funkcji o wiele mniej mozolny, ponieważ do tej pory by przenieść konta na innego smartfona musieliśmy zacząć od zalogowania się na każdą usługę z osobna, wyłączenia Authenticatora, a następnie skonfigurowania go od nowa. Co prawda przy pojedynczym koncie zabezpieczonym tą metodą zajmowało to do kilku minut, lecz jeśli wzmocniliście tą metodą swoje konta, gdzie tylko się dało, mogliście spędzić nad całością nawet ponad godzinę.

Oprócz wspomnianej funkcji, Google dodało również ciemny wygląd do aplikacji i jeśli korzystacie z ciemnego motywu systemowego, Authenticator w końcu przestanie was razić jasnym tłem w nocy. Dodatkowo, główna sekcja aplikacji lekko się zmieniła i pozwala teraz zmieścić więcej kodów na jednym ekranie.

Weryfikacja dwuetapowa to obecnie kluczowe narzędzie

Choć metoda weryfikacji dwuetapowej za pomocą aplikacji nie jest jedynym sposobem na poprawienie zabezpieczenia swoich kont, z pewnością jest najbardziej przystępna dla przeciętnego użytkownika. Jak się mogliśmy przekonać, otrzymywanie kodów zabezpieczających SMSem wcale nie jest najbezpieczniejsze, za to korzystanie z fizycznego klucza zabezpieczeń nie należy do metod najwygodniejszych. Usprawnienia Google Authenticator to z pewnością kolejny skuteczny krok, by przekonać kolejne osoby do tej metody zabezpieczania swoich kont.