Zrób sobie ZOO w domu i nagraj wideo. Nowa opcja obiektów AR w wyszukiwarce Google

Nudzisz się podczas pracy zdalnej z domu? Trzy minuty twojego czasu skutecznie zabije opcja oglądania obiektów 3D nanoszonych na obraz naszego otoczenia oraz możliwość nagrywania klipów wideo.

Google już od jakiegoś czasu umieszcza obiekty 3D w obszarze wyników wyszukiwania wybranych haseł. Najczęściej dotyczą one zwierząt, które łatwo przedstawić za pomocą modelu. Zwykle nie może być to także zbyt duży obiekt – reprezentacji żyrafy w ten sposób się nie przyjrzymy ;)

Funkcja Zobacz, jak to wygląda w naturalnej wielkości zawsze umożliwiała zrobienie zdjęcia danemu obiektowi. W ten sposób można było postarać się o zabawne fotki zwierzaków, które wtapiały się w naszą rzeczywistość.

On a lighter note, my parents discovered Google 3D animals while at home. #tigerking #SomeGoodNews pic.twitter.com/OLKxp5JKAj

— Kelly (@kellymo222) March 30, 2020