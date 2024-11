Ten głośnik rozkręci każdą imprezę. A to dopiero początek jego zalet

Artykuł sponsorowany

Chyba trudno wyobrazić sobie dobrą domówkę bez sprzętu audio, pozwalającego na odtwarzanie ulubionej muzyki, wprowadzającej odpowiednią atmosferę podczas imprezy i pozwalającej potupać nóżką w rytm ulubionych kawałków. Na rynku nie brakuje głośników dedykowanych właśnie takim zastosowaniom, ale bardzo mało jest tak wyjątkowych i wszechstronnych, jak bohater tego materiału, czyli LG XBOOM XL9T.

Towarzysz imprez i codzienności – taki jest LG XBOOM XL9T

W dzisiejszych czasach nowoczesne głośniki mogą pełnić różnorodne funkcje i rzadko są urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie do jednego celu. Często zaś stają się niemal wielofunkcyjnymi, domowymi centrami rozrywki. LG XBOOM XL9T to głośnik, który na pierwszy rzut oka zdaje się być tylko sprzętem do rozkręcania imprez. Pozory jednak mylą.

LG XBOOM XL9T to niewątpliwie głośnik o pokaźnych gabarytach. Dzięki temu też, kryje on w sobie ogromną moc, sięgającą aż 1000 W. Na tę moc składa się dźwięk wydobywający się z czterech przetworników – dwóch 8-calowych niskotonowych oraz dwóch 3-calowych wysokotonowych. Sprawia to, że głośnik oferuje nam nie tylko potężną głośność, ale i przy tym także imponuje świetnym, szczegółowym brzmieniem, pełnym zarówno mięsistego basu, jak też wyraźnych tonów średnich i wysokich.

Za sprawą obecności technologii Bluetooth, LG XBOOM XL9T to głośnik wszechstronny. Możemy go bowiem dzięki temu sparować dosłownie z każdym urządzeniem, które wyposażone jest w łączność Bluetooth i odtwarzać z niego muzykę. Pełna dowolność.

Oznacza to, że może być łączony nie tylko ze smartfonem, ale i także z tabletem, komputerem, a nawet telewizorem, by posłużył nam niczym kino domowe podczas oglądania naszych ulubionych programów i seriali. Wygodnym rozwiązaniem jest także obecność funkcji multipoint, dającej nam możliwość połączenia głośnika z dwoma urządzeniami w tym samym momencie.

Na domówkę i w plener

No dobrze, skoro ustaliliśmy już, że LG XBOOM XL9T może służyć wielorako, to pomówmy jeszcze o głównym zastosowaniu imprezowym, bowiem funkcji z tym związanych jest tu naprawdę sporo, a znaczna część z nich imponuje i wcale nie jest aż tak oczywista.

Lubicie karaoke? Jeśli tak, bohater tego tekstu będzie sprzętem idealnym na Wasze imprezy w gronie znajomych (a może także i do podśpiewywania wieczorami w domowym zaciszu?). Nie dość, że głośnik umożliwia podłączenie do głośnika dwóch mikrofonów przy wykorzystaniu dedykowanych złącz z tyłu, to jeszcze funkcja Voice Canceller usuwa wokal z odtwarzanych oryginalnych piosenek, a – co za tym idzie – nie musimy martwić się o szukanie dedykowanych utworów w wersji karaoke. Przydatne!

Ale to nie koniec, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy niesieni na fali imprezy poczuli się niczym gitarzysta Metalliki, Europe czy Scorpionsów i podłączyli pod LG XBOOM XL9T swoją gitarę oraz popisali się umiejętnościami gry (to nic, jeśli takowych nie posiadamy) przed publiką zgromadzoną na imprezie.

Aby dodać także wrażeń wizualnych, XBOOM XL9T został wyposażony we wbudowane, wielokolorowe oświetlenie LED. Dostępnych opcji świecenia jest mnóstwo i są one niemalże nieograniczone. Światła mogą synchronizować się z muzyką, a dodatkowe punkty świetlne X-Flash rozbłyskują dookoła niczym prawdziwe oświetlenie imprezowe. Jakby tego było mało, w górnej części ulokowano Pixel Art Display, który może wyświetlać grafiki, animacje oraz krótkie teksty. Wszystko to pozwala nam dostosować aplikacja XBOOM na smartfony.

Jeśli preferujecie organizowanie imprez w plenerze, z pewnością docenicie obecność ochrony przed zachlapaniami, potwierdzonej normą IPX4. Tym samym głośnik nie boi się na przykład rozlanego napoju, a nawet lekka mżawka nie zrobi na nim wrażenia. A skoro już o plenerze mowa, w tym pomoże nam tryb Sound Boost, który zwiększa moc dźwięku i sprawia, że muzyka rozchodzi się szerzej bez strat na jakości.

Jak sami widzicie, LG XBOOM XL9T to głośnik szalenie wszechstronny, który sprawdzi się zarówno na większych imprezach, mniejszych domówkach, w plenerze, ale także po prostu na co dzień, podczas słuchania muzyki i oglądania wideo w domowym zaciszu. Konstrukcja wyposażona w kółka pozwala na przetransportowanie go w dowolne miejsce, a wysoka moc przyda się chociażby w trakcie większych wydarzeń.

