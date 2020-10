Przywitajcie dwa nowe gimbale DJI – RS 2 oraz RSC 2. Już można je zamawiać

Firma DJI, słynąca z produkcji dronów, statywów i gimbali, zaprezentowała dzisiaj dwa nowe modele tych ostatnich – Ronin-S2 (RS 2) oraz Ronin-SC2 (RSC 2). Sprawdźmy, co zaoferują.

Akcesoria i produkty dostarczane przez DJI wykorzystywane są zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów. Firma słynie z doskonałej jakości gimbali i nie inaczej ma być w przypadku dwóch nowych modeli z tego segmentu: DJI Ronin-S2 oraz Ronin-SC2.

Nowe gimbale DJI RS 2 oraz RSC 2 – specyfikacja

Obydwa sprzęty mają całkowicie nowy algorytm stabilizacji, który przyjął nazwę „Titan”. Dodatkowo znajdziemy w nich nowy system, którego zadaniem będzie wykrywanie i usuwanie mikroruchów. On natomiast nazywa się SuperSmooth. Połączenie tych dwóch technologii ma pomóc w osiągnięciu jeszcze bardziej stabilnych ujęć, niezależnie od tego, czy akurat uprawiamy aktywność fizyczną, czy wykonujemy bardziej statyczne kadry.

fot. DJI

Kolejną nowością jest wprowadzenie dotykowych ekranów do gimbali. Co ciekawe, droższy z modeli, czyli DJI Ronin S2 będzie miał wyświetlacz LCD o przekątnej 1,4 cala, natomiast tańszy DJI Ronin SC2 wyposażony zostanie w matrycę OLED o przekątnej 1 cala.

Waga modelu Ronin S2 to 1,3 kg i jest on w stanie udźwignąć aparaty o masie nawet do 4,5 kg! Wynik imponujący. Ronin SC2 waży zaś 1,2 kg i „uniesie” urządzenia do 3 kg.

DJI RS 2 (Ronin-S2) ma także blokadę osi i teflonową powłokę, dzięki której użytkownik będzie mógł zapewnić wymaganą stabilizację. Konstrukcja typu monokok z włókna węglowego dodatkowo zwiększa jego siłę i wytrzymałość. Tańszy z braci, czyli DJI RSC 2 (Ronin-SC2), zyskał również opcję złożenia, co ma pomóc w jego transporcie i uzyskaniu jeszcze lepszych ujęć, ponieważ można ustawić go w nawet 6 pozycjach.

fot. DJI

Bardzo ważna jest również kwestia baterii. Akumulator w DJI RS 2 umożliwia do 12 godzin działania sprzętu, natomiast ten DJI RSC 2 jeszcze więcej, bo do nawet 14 godzin bez ładowania.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Warto wspomnieć także o funkcjonalnościach, w które zostały wyposażone oba gimbale. Są to przede wszystkim tryby, takie jak: Timelapse, Panorama czy Roll 360. Ronin-S2 umożliwi także wykorzystanie funkcji Track, która tworzy unikalną ścieżkę ruchów kamery dla nagrań ze ściśle ustaloną choreografią. Dodatkowo w obydwu gimbalach można skorzystać z funkcji, nazywanej ActiveTrack 3.0. Śledzi ona nagrywany obiekt, wykorzystując sygnał źródłowy z kamery i pozwala zawsze utrzymać w środku kadru to, co chcemy.

Cena DJI RS 2 oraz RSC 2

W przypadku obu modeli do wyboru dostaniemy dwie opcje. I tak cena DJI RS 2 prezentuje się następująco:



Po lewej wersja podstawowa DJI RS 2, natomiast po prawej wersja Combo (fot. DJI)

Natomiast dla modelu DJI RSC 2 również pojawią się takowe warianty, a ich ceny znajdziecie poniżej:



Po lewej wersja podstawowa DJI RSC 2, natomiast po prawej wersja Combo (fot. DJI)

Obecnie trwa ich przedsprzedaż, a realizacja zamówień powinna rozpocząć się w przypadku RS 2 30 października, natomiast wersji RSC 2 – 15.11.2020.