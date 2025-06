Szukasz białej płyty głównej? Co powiesz na Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice?

Artykuł sponsorowany

Swego czasu miałam fioła na punkcie białej elektroniki. Być może było to spowodowane tym, że producenci bardzo zachowawczo podchodzili do kolorów i to właśnie biały najczęściej stanowił alternatywę dla czerni. I tak mi trochę zostało. Dla takich osób, jak ja, Gigabyte ma w ofercie białą płytę główną – Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice.

Biel, która nie pozwala przejść obok obojętnie

Nie da się ukryć – design tej płyty to coś, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W świecie, gdzie większość płyt głównych jest czarna lub grafitowa, Aorus Pro Ice przyciąga uwagę niemal laboratoryjną bielą, przełamaną srebrnymi i szarymi akcentami. To nie tylko kwestia estetyki – biała kolorystyka świetnie komponuje się z nowoczesnymi obudowami z podświetleniem RGB i pozwala stworzyć komputer, który wygląda jak sprzęt przyszłości.

Jednak za tym efektownym wyglądem kryje się prawdziwy technologiczny potwór. Gigabyte nie idzie na kompromisy, jeśli chodzi o jakość wykonania. Każdy element – od masywnych radiatorów, przez wzmocnione sloty, po subtelne podświetlenie – został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

fot. Gigabyte

Specyfikacja Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice

Pod białym pancerzem Aorus Pro Ice kryje się wszystko, czego można oczekiwać od płyty głównej. Obsługa procesorów Intel Core Ultra Series 2 (socket LGA 1851) i cztery sloty DDR5 to tylko te najważniejsze z nich.

Gigabyte przygotował dla użytkowników trzy sloty PCIe 5.0, pięć slotów M.2 oraz cztery gniazda SATA 6 Gb/s, co pozwala na stworzenie prawdziwego magazynu danych, idealnego do pracy z dużymi plikami, renderowania czy grania.

A coś o chłodzeniu? Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice został wyposażony w masywne radiatory, których zadaniem – w połączeniu z padami termicznymi – jest skutecznie odprowadzanie ciepła z sekcji zasilania i slotów M.2.

Aorus Pro Ice nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o standardy łączności. Na pokładzie znajdziemy Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4, które zapewniają szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe. Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań przygotowano 5-gigabitowy LAN.

Nie zabrakło też bogatego zestawu portów USB: dwa porty Thunderbolt pozwalają na błyskawiczne przesyłanie danych i szybkie ładowanie urządzeń (do 60 W), a do tego mamy liczne USB 3.2 i USB 2.0, dzięki czemu podłączymy wszystkie niezbędne akcesoria. Jest też zintegrowana karta audio klasy premium, oparta na kodeku Realtek ALC1220, z obsługą wysokiej impedancji słuchawek i dedykowanym wzmacniaczem.

fot. Gigabyte

Co jeszcze warto wiedzieć?

Sloty PCIe i RAM są wzmocnione, dzięki czemu mają poradzić sobie z ciężkimi kartami graficznymi, a podświetlenie RGB Fusion pozwala na pełną personalizację wyglądu – od delikatnego blasku po efektowny pokaz kolorów. Na płycie znajdziemy też przyciski do szybkiego uruchamiania i resetowania komputera, wyświetlacz diagnostyczny oraz bogaty zestaw złączy do podłączenia wentylatorów i czujników temperatury.

Do naszej dyspozycji jest też BIOS, który oferuje zarówno tryb Easy Mode dla początkujących, jak i zaawansowane opcje dla overclockerów.

Jeśli szukasz płyty głównej, która łączy świetną wydajność, nowoczesny design i przemyślane rozwiązania, Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice jest propozycją, obok której trudno przejść obojętnie. To sprzęt, który nie tylko spełnia oczekiwania, ale często je przewyższa. A jeśli lubisz, gdy Twój komputer przyciąga wzrok i wywołuje zazdrość znajomych – tym lepiej… ;)

Wpis powstał na zlecenie Gigabyte