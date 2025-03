Szukasz nowej karty graficznej? Spójrz na Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC

Artykuł sponsorowany

Jesteś graczem na etapie budowania nowego zestawu komputerowego lub chcesz zmodernizować już istniejący o wydajną kartę graficzną? Doskonale się składa – od kilku tygodni na rynku dostępna jest karta Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC, która kusi zastosowanymi technologiami. Przyjrzyjmy jej się bliżej.

Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC – z czym właściwie mamy do czynienia?

Cenowo jest to GPU plasujące się na półce cenowej mniej-więcej w połowie pomiędzy konkurencyjnymi GeForce RTX 5070 a GeForce RTX 5070 Ti. Trudno zatem nie odnieść wrażenia, że stanowi ciekawą alternatywę dla osób, które preferują rozwiązania AMD od tych NVIDII.

No dobrze, ale może coś o zastosowanych technologiach, bo pewnie na to czekacie najbardziej. Karta Radeon RX 9070 GAMING OC 16G opiera się na najnowszej architekturze AMD RDNA 4 i oferuje taktowanie w trybie gry do 2210 MHz i w trybie Boost do 2700 MHz, a do dyspozycji ma też 16 GB RAM GDDR6.

Spory nacisk w modelu Radeon RX 9070 GAMING OC Gigabyte stawia na system chłodzenia WINDFORCE. Składają się na niego między innymi trzy wentylatory z naprzemiennym obrotem (dwa skrajne kręcą się w inną stronę niż środkowy), które nie uruchamiają się, gdy komputer nie wykorzystuje wysokiej mocy. Uwagę zwraca również ich kształt, inspirowany aerodynamiką skrzydeł orła.

Niesamowicie istotnym elementem systemu chłodzenia jest również żel termoprzewodzący klasy serwerowej, jak również duża komora parowa i kompozytowe rurki cieplne, przekazujące ciepło z procesora graficznego i pamięci VRAM do radiatora.

A skoro już wiemy, co jest w środku, spójrzmy na zewnątrz.

Estetyka i funkcjonalność idą w parze

Jest na czym oko zawiesić. Mamy bowiem do czynienia z mocno stonowaną kartą graficzną, która przypadnie do gustu osobom stawiającym nacisk na elegancki wygląd sprzętu, a nie masę świecidełek. Dzięki wielowarstwowej budowie i różnym efektom wykończenia karta prezentuje się po prostu świetnie.

Nie oznacza to jednak, że nie znalazło się tu miejsce dla subtelnego akcentu kolorystycznego – na boku umieszczone jest logo producenta z podświetleniem RGB (16,7 mln kolorów), którym można sterować z poziomu oprogramowania Gigabyte Control Center.

Żeby tego było mało, logo znajduje się na ruchomym elemencie, który można przesuwać, pozwalając tym samym użytkownikowi na większą personalizację wyglądu karty. Sprytne!

Karta zasilana jest z użyciem gniazda 2x 8 pin i, tu ciekawostka, producent przewidział świetlny wskaźnik zasilania. Gdy gniazdo się nie świeci – wszystko jest OK. Każda inna sytuacja oznacza problem – świecące się światło to oznaka rozłączenia kabla, a migające – problem z zasilaniem.

Dodam jeszcze tylko, że karta ma wymiary 288 x 132 x 50 mm.

Co jeszcze warto wiedzieć o Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC?

Przede wszystkim to, że karta ma podwójny BIOS. Domyślnie uruchamia się w trybie wydajności, oferującym – jak nietrudno wywnioskować – najwyższą wydajność, która przekłada się na najlepsze wrażenie w grach i programach graficznych. Drugim jest natomiast tryb cichy, który – tu znowu nie trzeba być Sherlockiem Holmesem – odpowiada za zapewnienie jak najcichszych doznań podczas zadań niewymagających ogromu mocy.

Warto też wiedzieć, że metalowy backplate ma wzmocnioną konstrukcję z zagiętą krawędzią, co w dłuższej perspektywie czasowej użytkowania ma zapobiegać wszelkiego rodzaju odkształceniom.

Ah, no i oczywiście Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC obsługuje wszystkie potrzebne do szczęścia graczom technologie AMD – z FidelityFX Super Resolution 4.1, Radiance Display Engine, Fluid Motion Frames 2, Radeon Anti-Lag czy Radeon Boost na czele.

