Galaxy A72 dopiero trafił do sprzedaży w Polsce, a już kupisz go aż o 350 złotych taniej! Musisz się jednak pospieszyć

Od polskiej premiery Samsunga Galaxy A72 minął niewiele ponad miesiąc. Jeśli ktoś wstrzymywał się z jego zakupem, bo odstraszała go wysoka cena, mimo że kusiła bardzo atrakcyjna specyfikacja, to teraz jest dobry moment, żeby w końcu wejść w jego posiadanie. Nadarzyła się bowiem promocja, która mocno do tego zachęca!

Galaxy A72 zadebiutował w Polsce 17 marca 2021 roku i od razu trafił do sprzedaży. Konfigurację z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, czyli zestawem, który w pełni wystarczy średnio wymagającemu użytkownikowi, wyceniono na 1999 złotych. To dość wysoka cena, mimo że smartfon ma naprawdę sporo do zaoferowania.

Promocja: Samsung Galaxy A72 w świetnej cenie

Samsung po raz kolejny obniżył cenę smartfona, który dopiero co zadebiutował w Polsce. Można odnieść wrażenie, że to już swego rodzaju tradycja i sygnał dla klientów, żeby nie kupowali od razu nowych urządzeń tej marki, bo za chwilę będą mogli trochę zaoszczędzić.

Podobnie jest w przypadku Galaxy A72 – po niewiele ponad pięciu tygodniach od polskiej premiery cena tego smartfona została obniżona do 1799 złotych. Można go jednak kupić jeszcze taniej. Jak i gdzie?

W sklepie RTV Euro AGD trwa promocja, dzięki której da się zaoszczędzić dodatkowe 150 złotych, ponieważ wspomniany sklep daje rabat w wysokości 50 złotych za każde wydane 500 złotych. Dzięki temu cena Galaxy A72 po dodaniu smartfona do koszyka automatycznie zostanie obniżona do 1649 złotych! Co bardzo istotne, nie trzeba podawać żadnego kodu rabatowego.

Promocja na Galaxy A72 w sklepie RTV Euro AGD

Wspomniana promocja, dzięki której można kupić smartfon Samsung Galaxy A72 za 1649 złotych w sklepie RTV Euro AGD, trwa jednak tylko do dzisiaj, tj. 26 kwietnia 2021 roku, do godziny 23:45, zatem pozostało naprawdę niewiele czasu, aby z niej skorzystać. To zdecydowanie dobry moment, żeby kupić ten smartfon – taka okazja może prędko się nie powtórzyć.

W cenie 1649 złotych Samsung Galaxy A72 jest bardzo atrakcyjną propozycją. Lista jego zalet jest bardzo długa, a jego najmocniejszymi stronami niewątpliwie są pyło- i wodoszczelna obudowa z certyfikatem IP67, świetne głośniki stereo oraz aparat o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (rzadko spotykaną w tej półce cenowej).

Promocją 50 zł za każde wydane 500 zł objętych jest sporo innych urządzeń – ich pełną listę znajdziecie tutaj.