Formuła 1: Grand Prix Bahrajnu i kolejne odbędą się wirtualnie

Utrzymujące się bardzo wysokie zagrożenie epidemiologiczne spowodowało konieczność odwołania szeregu wyścigów Formuły 1. Sympatycy najpopularniejszego sportu samochodowego postanowili więc zorganizować zawody wirtualne, które, ku zaskoczeniu wielu, cieszyły się wielką popularnością. Włodarzom F1 pomysł spodobał się do tego stopnia, że kolejne zawody, dopóki nie będzie można ich rozegrać na prawdziwym torze, będą odbywać się na symulatorach.

Organizacja wirtualnych zawodów jest dużo prostsza logistycznie i mniej wymagająca niż wyścigu na torze, dlatego pierwszym Grand Prix rozegranym w tej formie będzie to, które miało odbyć się w Bahrajnie już w niedzielę 22 marca.

Zamiast na linii startu, kierowcy spotkają się w grze F1 2019, gdzie rozegrają kwalifikacje oraz pokonają 50% dystansu GP Bahrajnu – 28 okrążeń. Transmisja wydarzenia odbędzie się na YouTube, Twitchu, Facebooku oraz stronie internetowej F1.com.

Zmagania odbędą się zdalnie, przez co nawet uczestnicy zawodów nie będą narażeni na ryzyko infekcji.

We race on 👊

The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT ⏰

Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz

— Formula 1 (@F1) March 20, 2020