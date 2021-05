Facebook jest miejscem, które sprzyja tworzeniu grup. Serwis postanowił jednak pójść o krok dalej i stworzyć dedykowaną przestrzeń o nazwie Neighborhoods (pol. Sąsiedztwa), która ma na celu pomóc budować i wzmacniać lokalne społeczności.

Facebook chce połączyć lokalne społeczności, tworząc dedykowaną przestrzeń dla nich – Neighborhoods

Facebook tłumaczy, że Neighborhoods są dedykowaną sekcją w aplikacji, która ma służyć sąsiedztwu użytkownika. Aby do niej dołączyć, musi on mieć co najmniej 18 lat i potwierdzić, że mieszka w konkretnej okolicy. Co ciekawe, jednocześnie może dołączyć również do innych sąsiedztw, aby wiedzieć, co u nich słychać.

źródło: Facebook

Warto też wspomnieć, że w sekcji Neighborhoods użytkownik nie posługuje się swoim profilem na Facebooku, tylko dedykowanym społecznościom (aczkolwiek serwis zaciąga z niego imię, nazwisko i zdjęcie). Może on wskazać na nim swoje zainteresowanie, ulubione miejsca i napisać kilka słów o sobie, a także publikować posty i brać udział w dyskusjach oraz odpowiadać na pytania innych członków okolicy, w której mieszka. Ponadto ludzie mogą też wcielać się w różne role, na przykład osoby prowokującej rozmowy.

Neighborhoods mają również pomóc w promocji lokalnych przedsiębiorstw i usług – służy do tego funkcja Rekomendacje. Użytkownicy mogą zapytać innych członków społeczności, gdzie (na przykład) wypiją dobrą kawę lub naprawią samochód w atrakcyjnej cenie. Ponadto można też tworzyć ankiety, aby poznać najpopularniejsze albo najlepsze miejsca w okolicy.

Neighborhoods również podlegają określonym wytycznym, dlatego mają moderatorów, którzy mogą ukrywać posty i komentarze, jeśli ich zdaniem na przykład obrażają kogoś lub daną firmę. Następnie zostaną one sprawdzone przez dział operacyjny społeczności Facebooka i jeżeli okaże się, że faktycznie naruszają zasady, serwis trwale je usunie.

Ponadto użytkownicy mogą blokować konkretnych sąsiadów – nie zostaną oni poinformowani o tym fakcie i nie będą mogli znaleźć (w sekcji dla społeczności) osoby, która ich zablokowała.

Neighborhoods mogą być, podobnie jak klasyczne grupy, prywatne lub otwarte i widoczne lub ukryte. W pierwszym przypadku posty zobaczą tylko członkowie społeczności. W drugim informacje te dostępne są dla wszystkich, podobnie jak lista członków danej okolicy. Widoczne sąsiedztwa mogą odnaleźć wszyscy użytkownicy, natomiast ukryte tylko osoby, które do niego należą.

Neighborhoods aktualnie dostępne są tylko w Kanadzie, ale „wkrótce” będą mogli do nich dołączać również mieszkańcy wybranych miast w Stanach Zjednoczonych. Na tę chwilę Facebook nie wspomina nic o innych państwach. Na razie są to jednak tylko testy i od nich zależy, czy funkcja ta przetrwa próbę czasu.