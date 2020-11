Nowe emotikony będą udostępniane użytkownikom Androida częściej niż aktualizacje systemu

Wśród zalet systemu iOS można wyliczyć częste aktualizacje, które wnoszą kolejne nowości i funkcje. Użytkownicy smartfonów na Androidzie również mogą ich wyczekiwać, ale pojawiają się one znacznie rzadziej. Jest jednak coś, co będzie wydawane niezależnie od poprawek systemu – emotikony.

Emotikony są powiązane z wersją Androida

Czy użytkownikom Androida się to podoba, czy nie, rodzaje i różnorodność emotikon są bezpośrednio powiązane z wersją systemu, na jakiej działają ich smartfony. Najogólniej rzecz biorąc, im nowsza wersja systemu Google, tym więcej znaków zgodnych ze standardem Unicode jest do niego przypisanych.

Niesie to ze sobą pewne konsekwencje. Mimo że Unicode aktualizuje listę emotikon kilka razy do roku, pojawią się one na smartfonach dopiero przy okazji aktualizacji systemu do nowszego. Z tego powodu niektórzy muszą czekać na nowe symbole dłużej niż inni. Kolejni zaś – nie dostaną ich nigdy.

Na iOS sytuacja wygląda nieco inaczej, bo choć duże aktualizacje systemu zwykle wnoszą przy okazji pokaźny pakiet emotikon, to bywa też, że pewne dodatki wpływają razem z pomniejszymi update’ami. Tak było na przykład w wypadku iOS 14.2, którego „gwoździem programu” były właśnie nowe emotikony.

Nadchodzi zmiana w Androidzie

Forum XDA Developers zgłosiło ciekawy kod w kodzie źródłowym Androida, sugerujący, że smartfony z systemem Google będą mogły przenosić czcionki, do tej pory nierozerwalnie związane z oprogramowaniem układowym. A że emotikony traktowane są przez system nie inaczej jak czcionki, oznacza to, że wkrótce będą one mogły być instalowane niezależnie od wersji systemu.

Innymi słowy – nadchodzi czas, gdy interesujący nas pakiet emotikon zainstalujemy sobie wprost ze sklepu Google Play.

Oczywiście wszyscy wolelibyśmy usłyszeć, że wkrótce wszystkie smartfony na Androidzie będą otrzymywać nowy system znacznie szybciej, ale… Cóż, będziemy chyba musieli zadowolić się nowymi emotikonami.