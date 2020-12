Przejęcie roku? Electronic Arts kupuje Codemasters za grube pieniądze

Electronic Arts jednym sprytnym ruchem obejmie wkrótce kontrolę nad ogromną większością najważniejszych gier wyścigowych. Codemasters zostanie sprzedane temu gigantowi za 1,2 miliarda dolarów.

Codemasters to weterani gier wyścigowych

Historia Codemasters jest długa i kręta – niczym estońskie odcinki specjalne w wyścigowej serii gier DIRT. Nią oraz kilka innych marek od lat z dumą prowadzą Brytyjczycy. Zaczynali od Dizzy’ego na komputery ZX Spectrum i Commodore 64, by później stać się prawdziwymi specjalistami od gier samochodowych. Święcili sukcesy kolejnych części Colin McRae Rally i stworzyli marki DIRT, GRID czy Formula 1, mające fanów w każdym zakątku świata. W ubiegłym roku przejęli nawet dewelopera odpowiedzialnego za Project Cars.

DIRT 5 – ostatnia ważna premiera Codemasters

Codemasters zawsze miało solidnych rywali. Sony podkręcało graficzne śruby kolejnymi odsłonami Gran Turismo, a Electronic Arts miażdżyli popularnością zręcznościowymi Need For Speedami. Ostatnie kilka lat to okres słabnięcia tych marek i umacniania pozycji Microsoftu, który podbił serca graczy doskonałą serią Forza Horizon.

Okazuje się jednak, że Codemasters nie będzie już musiało się tak szarpać.

Electronic Arts kupi Codemasters za 1,2 mld dolarów

Electronic Arts i Codemasters mają wspólną ambicję, by stać się liderem w kategorii wyścigów gier wideo. Zarząd Codemasters jest głęboko przekonany, że firma odniesie korzyści z wiedzy, zasobów i globalnego zasięgu EA – zarówno w sensie ogólnym, jak i konkretnie w sektorze wyścigów. Uważamy, że ten związek zapewni ekscytującą i świetlaną przyszłość Codemasters, umożliwiając naszym zespołom tworzenie, wprowadzanie oraz obsługę większych i lepszych gier. Gerhard Florin, prezes Codemasters

Codemasters wkrótce trafi pod skrzydła Electronic Arts. Ten gigant branży gier wideo „zjada” kolejne studia niczym wygłodniały potwór. Tym razem połasił się na brytyjską firmę, zapowiadając przejęcie z rachunkiem na 1,2 mld dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2021 roku.

W ten oto sprytny sposób, EA zagarnie kluczowe marki gier wyścigowych do siebie. Mając w posiadaniu tak solidne serie jak Need for Speed, GRID i DIRT, może z powodzeniem rywalizować z coraz groźniejszymi Forzami Microsoftu.

Wierzymy, że połączenie firm Codemasters i Electronic Arts to wspaniała okazja, by tworzyć nowe, niesamowite i innowacyjne gry wyścigowe dla fanów. Nasza branża rośnie, kategoria gier wyścigowych także – a razem będziemy mogli wprowadzić ją w nową erę. Andrew Wilson, dyrektor generalny EA

Po raz kolejny Electronic Arts, dzięki nieprawdopodobnym zasobom, zadusi konkurencję i zapewni sobie spokój oraz stabilny przypływ gotówki w jednej z kluczowych gałęzi elektronicznej rozrywki.

Monopol, tak?