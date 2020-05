Gracze dopięli swego – DOOM Eternal bez zabezpieczeń Denuvo

Gdy wejdziecie na Steamie w zakładkę gry Doom Eternal, to zobaczycie, że wszystkie dotychczasowe recenzje od graczy są „w większości pozytywne”, ale już ostatnie opinie mogą się pochwalić zaledwie „mieszanymi” ocenami. Czym to jest spowodowane? Ano oczywiście znienawidzonym przez większości graczy zabezpieczeniem Denuvo.

Przez ostatnie dni w sieci trwało masowe wystawianie negatywnych recenzji grze Doom Eternal przez fanów. Wszystko po to, by zwrócić uwagę twórców na pewien palący problem — jedna z ostatnich aktualizacji nowego Dooma wprowadziła do gry zabezpieczenie Denuvo, które zaczęło powodować masę błędów w tytule, a także rzekomo obniżyło wydajność całej gry na PC.

Dość szybko twórcy podjęli działania i ogłoszono, że w najbliższej aktualizacji (o numerze 1.1) id Software usunie Denuvo Anit-Cheat z gry oraz przy okazji załata spowodowane nieszczęsnym zabezpieczeniem błędy. Co miłe i godne pochwały, twórcy przyznali się do swojej pomyłki i docenili zwrócenie ich uwagi na ten problem przez graczy. Całość wypowiedzi jednego z twórców możecie znaleźć w serwisie Reddit.

Nie jest tajemnicą, że gracze od dawna mają już na pieńku z zabezpieczeniami Denuvo. Głównie chodzi o wspominane wyżej w tekście spadki wydajności spowodowane tym narzędziem, a także błędy, co poniekąd zachęca niektórych do piracenia gier z tym zabezpieczeniem — by uniknąć potencjalnych problemów. Często twórcy decydują się na usunięcie Denuvo jakiś czas po premierze. Było tak m.in. z Devil May Cry 5 czy Rage 2. Co ciekawe, z tego drugiego usunięto kontrowersyjne zabezpieczenie już… 2 dni po premierze gry!

Na koniec zapraszam do swojej obszernej recenzji gry DOOM Eternal — to naprawdę świetny tytuł, w który trzeba zagrać!

A jakie Wy macie zdanie o zabezpieczeniach Denuvo?

Źródło: Reddit