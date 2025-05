Masz starego laptopa? Oto kilka powodów, dlaczego warto go zmienić

Artykuł sponsorowany

Jeśli Twój laptop ma więcej niż kilka lat, już dawno przestał nadążać za najnowszymi technologiami. Działa wolno, bateria nie trzyma, system czasami się zawiesza, a każda aktualizacja systemu operacyjnego staje się ryzykiem. W 2025 roku utrzymywanie przestarzałego komputera to nie tylko niewygoda, ale coraz częściej także zagrożenie bezpieczeństwa i przeszkoda w pracy.

Na rynku pojawiła się nowa kategoria urządzeń, która nie tylko rozwiązuje te problemy, ale wprowadza zupełnie nową jakość korzystania z przenośnego komputera. Jednym z jej najlepszych przykładów jest ASUS Zenbook A14 UX3407. Komputer, który realnie zmienia sposób, w jaki pracujesz.

Koniec Windowsa 10 i początek nowej ery. Co daje nam Copilot+ PC?

Microsoft potwierdził, że wsparcie techniczne dla Windowsa 10, ale także dla pierwszych wersji Windowsa 11, zakończy się 14 października 2025 roku. Oznacza to, że już za kilka miesięcy użytkownicy starszych komputerów nie będą otrzymywać aktualizacji bezpieczeństwa ani nowych funkcji. Większość laptopów z 2018–2020 roku nie spełnia już wymagań najnowszego Windowsa 11 24H2, a tym bardziej systemów, które pojawią się po nim. W tej sytuacji dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, wymiana sprzętu staje się koniecznością.

ASUS Zenbook A14 należy do pierwszej generacji komputerów Copilot+ PC, czyli urządzeń, które powstały zgodnie z wytycznymi Microsoftu dla nowej wersji systemu Windows. Oznacza to pełną kompatybilność z aktualizacjami, łatkami bezpieczeństwa i funkcjami, które nie będą dostępne na starsze komputery. Zenbook A14 to sprzęt zaprojektowany z myślą o przyszłości, w której AI nie będzie tylko dodatkiem i ciekawostką, ale rdzeniem naszej codziennej pracy.

ASUS Zenbook A14 UX3407 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon X Elite X1E-78-100. To 12-rdzeniowy układ ARM, wyposażony w dedykowaną jednostkę NPU Qualcomm Hexagon, zdolną do przetwarzania nawet 45 TOPS (bilionów operacji na sekundę). To właśnie ta architektura umożliwia lokalne działanie funkcji opartych o sztuczną inteligencję, bez potrzeby korzystania z chmury. Efekt? Większe bezpieczeństwo, natychmiastowy czas reakcji i brak zależności od połączenia z internetem podczas korzystania z dobroci AI.

System Windows 11 w wersji Copilot+ udostępnia szereg funkcji opartych o AI, które działają wyłącznie na komputerach wyposażonych w odpowiednio wydajne podzespoły. To m.in. Recall, pozwalający błyskawicznie odnaleźć wszystko, nad czym ostatnio pracowałeś, Live Captions z funkcją tłumaczenia w czasie rzeczywistym, a także Cocreator w aplikacji Paint, który generuje grafikę na podstawie opisu tekstowego lub prostego szkicu. Wszystkie te procesy realizowane są bezpośrednio na urządzeniu bez obciążania chmury i bez kompromisów w prywatności, ponieważ nasze dane nie są nigdzie wysyłane.

Dzięki dedykowanemu przyciskowi Copilot dostęp do tych możliwości jest natychmiastowy. Laptop dzięki temu nie jest już tylko narzędziem pracy, ale staje się aktywnym asystentem: podpowiada działania, organizuje treści i realnie wspiera w codziennych zadaniach.

ASUS Zenbook A14 UX3407 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Wygląd też jest ważny. A ASUS ma styl

ASUS zaprojektował model model Zenbook A14 UX3407 jako wyjątkowo lekki, smukły i przy tym trwały. Laptop waży zaledwie 980 g i mierzy 13,4 mm w najcieńszym miejscu. Obudowa wykonana jest z Ceraluminum, czyli połączenia ceramiki i magnezu, które jest trzykrotnie bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne niż klasyczne aluminium. Urządzenie spełnia również wymogi amerykańskiego standardu odporności MIL-STD 810H, który zdecydowanie częściej niż w laptopach możemy spotkać w „pancernych” smartfonach.

Zenbook A14 nie tylko działa nowocześnie – on tak też wygląda. ASUS postawił na nowoczesny, minimalistyczny design, który wyróżnia się elegancją, ale bez zbędnej przesady. Obudowa wykończona jest w kolorystyce Zabriskie Beige, z charakterystyczną fakturą powierzchni, która skutecznie maskuje odciski palców.

Dodatkowo jego smukła konstrukcja oraz zaokrąglone krawędzie sprawiają, że Zenbook A14 wygląda bardziej jak designerski gadżet niż sprzęt do ciężkiej pracy. I to się zdecydowanie może podobać różnym grupom odbiorców – również tym, którzy pracują w Social Media czy, po prostu, są influencerami i zabierają swojego laptopa ze sobą wszędzie.

ASUS Zenbook A14 UX3407 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co oferuje ASUS Zenbook A14?

W środku pracuje nie tylko wydajny procesor z NPU, ale też do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X o taktowaniu 8533 MHz. Na dane użytkownika przeznaczono szybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB, dzięki czemu system i aplikacje ładują się błyskawicznie, a praca z dużymi plikami nie sprawia żadnych problemów.

Na szczególną uwagę zasługuje również wyświetlacz. ASUS zastosował tu 14-calowy panel OLED WUXGA o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli z proporcjami 16:10. Matryca oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3, kontrast 1 000 000:1, jasność szczytową 600 nitów w trybie HDR oraz czas reakcji 0,2 ms. Ekran jest certyfikowany przez VESA DisplayHDR True Black 600 i TÜV Rheinland, a emisja niebieskiego światła została zmniejszona o 70% względem klasycznych paneli LCD.

Zenbook A14 to także realnie użyteczna mobilność. Dzięki akumulatorowi 70 Wh, laptop oferuje nawet do 32 godzin użytkowania, a ładowanie odbywa się przez zasilacz USB-C o mocy 90 W. Co istotne, przy tej długości pracy nie trzeba obniżać wydajności, ponieważ Snapdragon X Elite oferuje wysoką efektywność.

Do tego dochodzi komplet portów: 2x USB 4.0 Type-C z DisplayPort i Power Delivery, HDMI 2.1 TMDS, USB 3.2 Gen 2 Type-A oraz jack 3,5 mm. Nie zabrakło też kamery Full HD z obsługą Windows Hello oraz zestawu mikrofonów wykorzystujących dobrodziejstwo AI Noise Cancellation. Laptop wspiera także standard łączności Wi-Fi 7 (802.11be) oraz Bluetooth 5.4.

Użytkownicy docenią również precyzyjną, podświetlaną klawiaturę typu chiclet z 1,3 mm skokiem oraz Precision Touchpad, który obsługuje gesty systemowe Windows 11. Wśród preinstalowanego oprogramowania znalazły się aplikacje MyASUS, ScreenXpert, GlideX i kilka narzędzi diagnostycznych, umożliwiających dostosowanie parametrów pracy do własnych preferencji.

ASUS Zenbook A14 UX3407 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Wnioski? Czas na przesiadkę

ASUS Zenbook A14 UX3407 to nie tylko sprzęt „na dziś”. To komputer, który został zaprojektowany z myślą o kolejnych latach, w których AI będzie standardem, a bezpieczeństwo i lokalne przetwarzanie danych stanie się koniecznością. To ultramobilne, wydajne i nowoczesne narzędzie, które realnie wspiera użytkownika w codziennych zadaniach.

Jeśli Twój obecny komputer nie spełnia wymagań nadchodzących wersji Windowsa, nie radzi sobie z wielozadaniowością lub po prostu nie wpisuje się w nowy standard technologii, Zenbook A14 jest jednym z najmocniejszych argumentów, by wreszcie go zmienić.

Materiał powstał na zlecenie ASUS Polska