DJI mierzy się z pomysłem zbudowania „naziemnego drona”

DJI znane jest z produkcji wysokiej jakości dronów i gimbali. Teraz firma opracowała projekt małego pojazdu, który zaoferuje nagrywanie wideo z poziomu gruntu.

Patent, który został ujawniony przez redakcję Drone DJ, wskazuje na fakt, że DJI przynajmniej myśli o opracowaniu wytrzymałego, małego pojazdu, który woziłby kamerę ustabilizowaną na specjalnym zawieszeniu. Może to być sposób firmy na wypuszczenie na rynek sprzętu, który konkurowałby z naziemną platformą do nagrywania wideo Freefly Tero.

W przeciwieństwie do jeździka Freefly, pojazd DJI miałby zostać wyposażony we własną kamerę i stabilizator, podobnie jak drony z lini Mavic. Freefly Tero nie zawiera w zestawie własnego aparatu, jest więc bardziej zaawansowanym mobilnym stelażem na czerech kółkach.

Zgodnie ze szkicami projektowymi, sprzęt DJI mógłby dostać dość wysokie zawieszenie, umożliwiające poruszanie się po nieco bardziej wymagającym terenie. Wydaje się, że cała konstrukcja mogłaby być stosunkowo lekka, co mocno kontrastuje z relatywnie sporych rozmiarów Freefly’em, który przystosowany jest do obciążenia go masywną kamerą RED wraz ze stabilizatorem.

Tego typu platformy dla kamer pomagają w rejestrowaniu całkiem efektownych ujęć z poziomu gruntu, których wykonanie za pomocą drona jest praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony jest to na pewno sprzęt znacznie mniej wszechstronny niż dron, co nieco ogranicza dla niego grupę docelową.

Sam fakt, że DJI opatentowało pojazd, nie musi też wcale oznaczać, że wkrótce zobaczymy go na sklepowych półkach. Interesującego pomysłu odmówić firmie jednak nie można.

źródło: Drone DJ przez Engadget

zdjęcie główne: Freefly Tero