Coroczne odwiedziny w Starym Tristram w Diablo 3. A może by wrócić do Diablo 2?

Wydarzenie pod tytułem „Ciemność nad Tristram” ponownie zawitało w jednym z najpopularniejszych teraz hack’n’slashy – Diablo 3. To dobra okazja na zdobycie kilku unikatowych przedmiotów, w ramach tego powrotu do przeszłości. Ale ci, którzy mają już taki za sobą, może będą zainteresowani powrotem do Diablo 2?

Ciemność nad Tristram powraca! – głosi tytuł oficjalnego bloga Blizzard Entertainment na stronie gry Diablo 3. To event, który przenosi nas do klasyki z użyciem technologii RetroVision, gdzie spotkamy się ze znajomymi przeciwnikami i zdobędziemy równie rozpoznawalne przedmioty, i to wszystko w najnowszej części Diablo, którą mamy do dyspozycji. Chociaż, prawdę mówiąc, wspomniane przedmioty nie należą do najlepszych, to trudno sobie odmówić chociażby nagród kosmetycznych.

Retro absolutne, bez dwóch zdań!

Możemy podjąć się nowych wyzwań w zasadzie od dziś! Wystarczy wejść w tryb przygodowy i odnaleźć grupę kultystów, która zaprowadzi nas do tajemniczego portalu, a ten z kolei przeniesie nas do przeszłości Tristram. To jedyna szansa na zdobycie tematycznych osiągnięć i nie potrwa ona zbyt długo, bo jak co roku, czas na to mamy do końca miesiąca. 1 lutego o godz. 100 czasu polskiego „Ciemność nad Tristram” dobiega końca.

A gdyby tak znowu to samo, ale z Diablo 2?

Od jakiegoś czasu przyglądałem się Project Diablo 2 – to kolejna fanowska modyfikacja, która wskrzesza (chociaż tutaj chyba niczego nie trzeba wskrzeszać) klasykę z krwi i kości. Projekt zebrał już pewnego razu nawet 12 tysięcy graczy online.

Legenda wciąż żywa

Project Diablo 2, w przeciwieństwie do innych modyfikacji jak Path of Diablo czy Median XL, stara się zachować możliwie jak najbardziej oryginalne doświadczenie, nie wykluczając rozgrywki singleplayer. Dla większych wyzwań wprowadzono jednak m.in. system map, który przetestuje naszą postać do granic.

I wydaje się, że to solidna propozycja dla osób, które znudziły się wcale nie tak szalonymi, jak na miarę Path of Exile, sezonami w Diablo 3, bo poprzednik tego diabełka, czy to z modyfikacjami, czy bez – cieszy się szaloną popularnością.

