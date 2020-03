Mało ci boksu? Sportowy serwis streamingowy DAZN wchodzi do Polski

Jeśli jesteśmy prawdziwymi zapaleńcami, jeśli chodzi o transmisje z meczy sportów walki, to powinniśmy kojarzyć DAZN. Jeśli nie, to serwis zrobi wszystko, żebyśmy kojarzyli, bo właśnie zapowiedziano jego oficjalny start w Polsce.

Wśród 200 krajów, które dołączyły do grona oficjalnie obsługiwanych przez DAZN, jest także Polska. Dzięki temu fani boksu będą mogli zobaczyć największe mecze pięściarskie następnych miesięcy. Pierwszym wydarzeniem dostępnym globalnie w serwisie będzie walka Canelo Alvareza, która odbędzie się w sobotę 2 maja podczas meksykańskiego święta Cinco de Mayo.

W początkowej fazie rozwoju międzynarodowego, DAZN zamierza skoncentrować się właśnie na boksie. Tak jest najłatwiej, ze względu na wykupione prawa do wielu najlepszych firm promujących boks na świecie, w tym Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA oraz GGG Promotions. W konsekwencji z łatwością będzie można śledzić karierę wielkich nazwisk tej dyscypliny sportowej, w tym Alvareza czy Golovkina.

Ponadto DAZN ma zadbać – poza transmisjami meczy na żywo – o produkcje oryginalne, dostępne przez cały rok. Wśród nich znajdą się „40 DAYS”, „The Making Of”, „ONE NIGHT” oraz archiwalne nagrania walk i zapisy programów na temat sportowców.

„Już tej wiosny większość rynków zyska dostęp do platformy DAZN i jej niezrównanej oferty walk bokserskich. Na naszej liście zawodników klasy mistrzowskiej znajdują są najbardziej popularni sportowcy świata. Planujemy z nimi wieloletnią współpracę i idącą za tym organizacje spektakularnych międzynarodowych wydarzeń”

– John Skipper, Prezes Zarządu Grupy DAZN

Transmisje z meczy będzie można oglądać na całym spektrum urządzeń – od smartfonów, przez tablety po telewizory. Aplikacja będzie dostępna zarówno na te sprzęty, jak i na komputery PC, przystawki Smart TV i konsole do gier.

Nie znamy jeszcze cen dostępu do usługi – powinny zostać opublikowane w ciągu kilku tygodni. Osoby, którym śpieszno do oficjalnego ogłoszenia oferty, mogą zarejestrować się w programie DAZN beta. Tu znajdziecie link do rejestracji.

źródło: informacja prasowa