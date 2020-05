Sprawdź, czy 280 mln dolarów wyrzucono w błoto. Darmowy tydzień w Star Citizen

Produkcja gry Star Citizen trwa już osiem lat. W tym czasie wydano mnóstwo pieniędzy na rozwój tego projektu. Czy słusznie pokłada się w nim ogromne nadzieje? Można to samemu sprawdzić podczas darmowego tygodnia z grą.

Star Citizen od długich lat jest w fazie produkcji, a gra nie osiągnęła nawet statusu bety. Aktualnie rozwijana wersja ma oznaczenie Alpha 3.9, i absolutnie nic nie wskazuje na to, by finalny produkt został wydany na komputery osobiste w tym roku. Jednak tytuł stał się w ostatnich miesiącach bardziej dostępny dla chętnych, chcących zorientować się, o co tak naprawdę chodzi w tym Gwiezdnym Obywatelu.

Darmowy dostęp do Star Citizen

Nieskończone dzieło Cloud Imperium Games i Behaviour Interactive jest ponownie otwarte dla „zwiedzających”. W weekend rozpoczęło się wydarzenie Invictus Launch Week, podczas którego gracze mogą dołączyć do gwiezdnej społeczności bez żadnych opłat. Połączono to z prezentacją nowych statków kosmicznych, które będzie można oblatywać do woli.

Darmowy tydzień kończy się 1 czerwca, więc jeśli nie mieliśmy jeszcze okazji sprawdzić, co skłoniło ludzi do wpłacenia w sumie 286 milionów dolarów na poczet rozwoju Star Citizen, to właśnie nadarzyła się okazja.

Gra nie rusza bez pobrania lokalnego klienta, którego po zarejestrowaniu się na koncie Robert Space Industries pobierzemy stąd. Nie rusza też na starszych komputerach – minimalne wymagania sprzętowe podaję poniżej:

System operacyjny: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 – Anniversary Update (64 bit)

Karta graficzna: DirectX 11 z 2 GB RAM (Zalecane 4 GB)

Procesor: czterordzeniowy

Pamięć RAM: 16 GB+ RAM

Dysk twardy: Ponad 50 GB wolnego miejsca najlepiej na dysku SSD

Istnieje cień szansy, że Star Citizen jeszcze w tym roku zyska status bety, ale do premiery pewnie jeszcze bardzo daleko. Skoro producenci jeszcze o niej nie myślą, to dlaczego gracze by mieli?

