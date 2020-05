400 elektrycznych hulajnóg trafiło do Krakowa. Lime zaprasza na darmową przejażdżkę

Już w ten weekend będziemy mogli wypożyczać hulajnogi Lime i korzystać z nich podczas poruszania się po Krakowie. To czwarte miasto w Polsce, w którym skorzystamy z usług operatora Lime.

Hulajnogi Lime można już znaleźć w różnych lokalizacjach w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Firma ta obecna jest w naszym kraju już półtora roku, więc w pewnych miejscach charakterystyczne, zielone hulajnogi niemal wrosły już w miejski krajobraz. Lime ma nadzieję, że podobnie będzie w Krakowie.

400 hulajnóg dla Krakowa

Kraków dołączył właśnie do grona ponad 50 miast w Europie, w których można wypożyczyć elektryczną hulajnogę Lime. Jak przekazał operator, początkowa flota czterystu hulajnóg będzie dostępna w strategicznych lokalizacjach miasta, zapewniając bezpieczną alternatywę dla klasycznego poruszania się między różnymi ważnymi punktami na mapie Krakowa. Przejazd z ulicy Pawiej na Plac Nowy ma zająć teraz tylko 8 minut.

„Kraków to wspaniałe miasto, a my naprawdę cieszymy się z uruchomienia naszych usług tutaj. Mamy nadzieję, że mieszkańcy chętnie przywitają nowy, bezpieczniejszy środek transportu i dostosują styl życia, biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość. Chcemy zachęcić mieszkańców Krakowa do pozostawienia samochodów i dotarcia do miejsca docelowego za pomocą ehulajnogi szybciej i ekologiczniej.” – Paulina Ackermann, dyrektor generalny Lime Polska, Węgry i Czechy

Darmowy przejazd na zachętę

Nowi użytkownicy Lime w Krakowie mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu elektryczną hulajnogą. W aplikacji operatora wystarczy odnaleźć sekcję Portfel i w zakładce Promocje wpisać kod LIMEWKRAKOWIE. Uprawnia on do bezpłatnej jazdy do 10 zł (czyli 14 minut). Kod będzie można wykorzystać do końca czerwca.

Ponadto w dniach 29-31 maja wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z tańszych przejazdów, wpisując w aplikacji kod LIMEKOCHAKRAKÓW. Przez ten czas za każdy przejazd do 30 minut zapłacimy tylko 8 zł. Promocja potrwa przez cały weekend, zaczynając od dziś aż do niedzieli.

Lime zachęca do zachowywania zasad higieny podczas stanu epidemicznego w Polsce. Firma sama podkreśla, że środki ostrożności sanitarnej zostały wzmocnione, by zapewnić większe bezpieczeństwo przejazdów – ulepszono metody czyszczenia hulajnóg oraz częstotliwość ich dezynfekcji.

źródło: materiały prasowe