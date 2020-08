Dobre wieści z samego rana: Klienci T-Mobile mogą odebrać 3 GB darmowego internetu

Ponieważ mamy piątek, pora zorientować się, co takiego przygotowało dla swoich klientów T-Mobile z okazji akcji Happy Fridays. Zaskoczenia nie ma, ale nie oczekujemy tego – gigabajty za darmo to zawsze dobra cena.

3 GB za darmo dla wszystkich w T-Mobile

Aktywacja pakietu darmowych 3 GB jest prosta. Wystarczy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, gdzie znajdziemy zakładkę umożliwiającą przypisanie gigabajtów do konta.

Inną opcją jest wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „HF” na numer 80800. Można to zrobić do 16 sierpnia, do końca dnia. W ciągu 72 godzin od zlecenia uruchomienia pakietu klient otrzyma potwierdzenie przyznania prezentu. Użytkownicy ofert MIX i na kartę mogą korzystać z dodatkowych 3 GB w kraju przez cały tydzień, z kolei abonenci – do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Jak dotąd rozdano już 44 mln gigabajtów

Od początku istnienia cyklicznej akcji Happy Fridays, klienci T-Mobile aktywowali ponad 6,1 mln pakietów. Daje to prawie 44 mln GB, które znalazły się do dyspozycji użytkowników. W czasie, gdy pandemia zmusza ludzi do częstszego przebywania w domu, kolejne bezpłatne pakiety są na wagę złota.