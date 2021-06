Połóż się, odpocznij, poczytaj. Akurat masz okazję odebrać darmowy e-book Legimi od T-Mobile

Wartościowa lektura w przyjemnych okolicznościach przyrody to dla wielu synonim letniego lenistwa. Może warto byłoby rozpocząć wakacje z książką w dłoni? T-Mobile ma dla nas specjalny prezent.

Darmowa książka od Legimi w T-Mobile

W ramach cotygodniowej akcji „Happy Fridays”, T-Mobile daje klientom sieci różne bonusy, zniżki i prezenty. Zwykle są to pakiety gigabajtów, ale czasem także inne przydatne rzeczy. Tym razem Magentowi umożliwiają pobranie darmowej książki z listy 20 e-booków od Legimi.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się nowe tytuły polskich pisarzy i pisarek („Behawiorysta” Remigiusza Mroza, „Sprawa Niny Frank” Katarzyny Bondy), ale także bestsellery firmowane uznanymi nazwiskami z zagranicy („Niewinny” Harlana Cobena, „Sztuka bezruchu” Pico Iera). Poniżej pełna lista utworów dostępnych w ramach promocji T‑Mobile:

Wiosna zaginionych”, Anna Kańtoch „Nie ufam już nikomu”, Klaudia Muniak „Niewinny”, Harlan Coben „Behawiorysta”, Remigiusz Mróz „Sprawa Niny Frank”, Katarzyna Bonda „Cód, miód, Malina”, Aneta Jadowska „Na ostrzy noża”, Patrick Ness „Wróć do mnie”, Corinne Michaels „Dom duchów”, Isabel Allende „Narodziny imperium”, Conn Iggulden „Rosyjska księżniczka”, Monika Skabara „Pieśni o wojnie i miłości”, Santa Montefiore „Modern Love”, Daniel Jones „Kolej podziemna”, Colson Whitehead „Mąż potrzebny na już”, Małgorzata Falkowska „Świat bez kobiet”, Agnieszka Graff „Mecz to pretekst”, M. Kołodziejczyk, A. Werner „Sztuka bezruchu”, Pico Iyer „Koniec świata i poziomki”, Anna Onichimowska „Nevermoor”, Jessica Townsend

Jak odebrać darmową książkę?

To proste. Kod promocyjny odbierzemy w aplikacji „Mój T-Mobile” lub wysyłając SMS o treści „HF” na bezpłatny numer 80800 w dniach od 25 do 27 czerwca. W odpowiedzi zwrotnej otrzymamy kod, który należy wpisać do 11 lipca na stronie legimi.pl/happy-friday, skąd można pobrać wybrany e‑book. Każdy użytkownik może skorzystać z promocji tylko raz.

Wybraną książkę możemy czytać lub słuchać tylko w aplikacji Legimi. Promocja przeznaczona jest dla klientów abonamentowych (ale nie firmowych), a także korzystających z usług na kartę i ofert MIX.