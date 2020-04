Darmowe kolorowanki dla dorosłych od Adobe

Choć kolorowanki niezmiennie większości z nas kojarzą się z bajkowymi obrazkami dedykowanymi dzieciom, to od jakiegoś czasu można obserwować kolorowanki dla dorosłych. Adobe przygotowało właśnie takie grafiki i udostępniło je za darmo.

Kolorowanki – a komu to potrzebne?

Myślę, że każdy z Was musi samodzielnie ocenić, czy taki sposób spędzania wolnego czasu mu odpowiada. Kolorowanki to coś w rodzaju puzzli, które przecież też z pozoru są logiczną układanką zupełnie nieskomplikowaną. Problem pojawia się wtedy, kiedy liczba elementów i ich złożoność zaczyna rosnąć.

W przypadku kolorowanek dodatkowym aspektem jest możliwość spuszczenia fantazji z wodzów codzienności. Przygotowane przez Adobe grafiki nie są może bardzo niezwykłe, ale to nie są proste kształty czy zwierzęta, więc można dać się ponieść. A jeśli ktoś nie przepada za tego typu rozrywką, to… nie musi nic robić.

Pięć artystek, pięć rysunków od Adobe

Jak informuje na swojej stronie Adobe, za przygotowanie grafik odpowiedzialnych jest utalentowanych graficznie kobiet. Są to Sofi Bastos, Ann Chen, Lauren Hom, Kelli Laderer oraz Steffi Lynn Tsai.

O każdej z artystek możecie przeczytać co nieco nie tylko na ich instagramowych profilach, ale także na stronie Adobe dedykowanej tymże kolorowankom.

Kolorowy alfabet

Motywem przewodnim darmowych kolorowanek od Adobe jest… alfabet. Co więcej, całość nie zakończy się na pięciu udostępnionych już rysunkach, ale z biegiem czasu będzie pojawiać się ich coraz więcej.

Co ważne, Adobe udostępnia kolorowanki zarówno w formacie PDF, jak i PSD oraz JPG. Możecie w takim razie nie tylko wydrukować je i uzupełnić barwy analogowo, ale także pobawić się grafiką komputerową w zaawansowanych programach z rodziny Adobe właśnie.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sięgnąć po Painta i to tam uzupełnić kształty barwami. Właśnie o to chodzi w kolorowankach – żeby uwolnić wodze fantazji i zabić czas, odstresować się czy po prostu zająć czas i myśli czymś niewymagającym dużego wkładu. Efekt ostateczny zależy wyłącznie od Was.

Próbkę grafik możecie podejrzeć na wszystkich wstawkach graficznych w tym wpisie – myślę, że ich ich na tyle sporo, że każdy poczuje czy czuje jakikolwiek pociąg do tego typu rysowania. Oczywiście cały zestaw kolorowanek od Adobe znajdziecie tutaj. Przypomnę raz jeszcze – za darmo, więc nie zaszkodzi spróbować nawet jeśli nie jesteście do końca przekonani.

Polecamy również:

źródło: Adobe via Beebom

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!