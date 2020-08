Masz starszy laptop Huawei? Zgłoś się po darmową naklejkę NFC, by korzystać z Huawei Share

Huawei robi miły ukłon w stronę osób, które chciałyby korzystać z Huawei Share, ale ich laptop z logo kwitnącego lotosu jest zbyt stary, by sprzętowo wspierać tę technologię. Teraz wystarczy udać się do salonu producenta, by zyskać darmową naklejkę NFC.

Huawei Share także na starszych latopach marki

Huawei Share to bardzo przydatna technologia, dzięki której można szybko łączyć się i przesyłać pliki między komputerem Huawei a smartfonem tej samej marki. O ile wszystkie nowe laptopy producenta mają już naklejki NFC do obsługi Huawei Share, to nie otrzymały ich starsze modele notebooków. Jest na to sposób.

Huawei ruszyło z akcją promocyjną, w której jeśli tylko zaniesiemy swojego laptopa do salonu serwisowego producenta, obsługa placówki bezpłatnie zamontuje nam naklejkę NFC do obsługi Huawei Share.

Montaż możliwy jest na starszych modelach laptopów marki:

MateBook X 2017

MateBook D 14 2018

MateBook D 15 2018

MateBook 13 2018

MateBook X Pro 2018

Naklejkę otrzymają także właściciele nowszych modeli notebooków, jeśli naklejka z NFC uległa uszkodzeniu.

Lista 19 salonów serwisowych Huawei znajdziecie na stronie producenta.

Naklejka NFC Huawei Share

Huawei Share – praktyczna rzecz

Huawei Share OneHop jest przydatne, gdy chcemy przesłać coś szybko ze smartfona na laptop tej samej marki, bez wykorzystywania do tego kabli, pamięci przenośnych czy sieci Wi-Fi. Wystarczy do tego smartfon obsługujący tę opcję, z nakładką systemową EMUI 9.0 lub wyższą.

Dzięki tej funkcji możliwe jest także współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych Huawei, ale do tego trzeba mieć w smartfonie system z nakładką EMUI 10.0 lub wyższą.