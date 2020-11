Cyber Monday w x-kom, al.to i combat. Jest z czego wybierać – dużo różnych produktów w niższych cenach!

Co roku po Black Friday przychodzi Cyber Monday. To kolejna okazja dla sprzedawców do przygotowania specjalnych promocji dla klientów. Wykorzystał ją również x-kom, a także sklepy al.to i combat. W każdym z nich znajdziecie interesujące i atrakcyjne oferty na różne produkty w dużo niższych cenach.

Co taniej na Cyber Monday w x-kom?

Smartfony, notebooki, konsole, myszki, słuchawki – to wszystko i jeszcze więcej będzie dostępne w obniżonych cenach w x-kom podczas Cyber Monday. Wykorzystaj ostatni odcinek zakupowego maratonu przedświątecznego i skorzystaj z promocyjnej oferty.

Oto wybrane produkty, które są dostępne w obniżonych cenach z okazji Cyber Monday 2020:

Co taniej na Cyber Monday w al.to?

Sklep al.to jest pełen świątecznych inspiracji na prezenty dla najbliższych. Podczas Cyber Monday kupisz tam w bardzo atrakcyjnych cenach małe i duże urządzenia RTV i AGD oraz zabawki dla dzieci w każdym wieku.

Odkryj część promocyjnej oferty al.to:

Promocje na Cyber Monday w combat

Odkryj przygodę z produktami do survivalu i outdooru oraz militariami, które kupisz taniej podczas Cyber Monday w sklepie combat.

Oto wybrane produkty z promocyjnej oferty:

Cyber Monday w combat rozpocznie się 30 listopada o godzinie 00:00.

Cyber Monday to nie koniec promocji

Koniec Cyber Monday nie oznacza końca świątecznych zakupów i promocji w x-kom.

Do 6 grudnia trwają mikołajki w x-kom. W ramach tej promocji pojawiają się tegoroczne bestsellery, które pomogą Ci odnaleźć inspiracje na świąteczne prezenty dla bliskich.

Co więcej, koniec roku to także doskonały czas, żeby zrobić prezent wszystkim domownikom – a nowy telewizor to coś, z czego skorzystają wszyscy. W x-komie kupisz telewizor na raty 0% i dodatkowo z jedną ratą gratis.

