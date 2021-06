Kto jeszcze pamięta taki klasyk jak „Contra”? Gra powróci na smartfony w niezłym stylu!

Jeśli w kręgu naszych zainteresowań znajdują się klasyczne gry z NES-a lub w ogóle ciekawi nas historia gier komputerowych, to nie ma opcji, byśmy nie znali „Contry”. Ta seria jest wciąż żywa w pamięci fanów elektronicznej rozrywki, a teraz jesteśmy bliscy premiery jej mobilnej kontynuacji.

Contra Returns to powrót legendarnej serii

Seria gier Contra to kawał historii gier komputerowych. Specjaliści doskonale wiedzą, że swoje początki miała ona na automatach, a dopiero potem powędrowała na konsole NES. W obiegu krążyły wersje na odrębne regiony, różniące się liczbą poziomów oraz zawartością, a ponadto przez lata oryginał doczekał się całej masy portów i modyfikacji. Aż dziwne, że Konami, które ma prawa do tej serii, tak długo wstrzymywało się z wydaniem mobilnej wersji Contry. I nie chodzi o kolejny port oryginału z 1988 roku, jak było na przykład w wypadku Contra Anniversary, a prawdziwą kontynuację, ze znanymi bohaterami w tej samej konwencji.

Klasyczna Contra. Łezka się w oku kręci

Okazuje się, że jesteśmy blisko premiery takiej produkcji na europejskim rynku. Wkrótce w sklepach Google Play Store oraz App Store będzie można pobrać grę Contra Returns, czyli strzelankę oryginalnie debiutującą w Chinach w 2017 roku i przypominającą nam stare, dobre czasy „pegazusa”. Gra przybiera jednak bardziej współczesną formę – postaci nie są już tylko zlepkiem pikseli, choć grafika wciąż ma kolorową oprawę, tyle że 2,5D z widokiem z boku. Całość zyska nawet pewną fabułę. Do klasycznych postaci dołączą nowe, a w ich ręce oddanych zostanie cała masa potężnych broni.

Niecały miesiąc do premiery

W tym momencie można wstępnie rejestrować się w sklepach z aplikacjami, by mieć możliwość zapoznania się z Contra Returns zaraz po premierze. Tytuł będzie bezpłatny, a chętni będą mogli skorzystać z mikropłatności, by odblokować bardziej rozbudowane skórki czy bronie. Gracze będą zmagać się z nowym zagrożeniem przedstawionym w grze, na 200 poziomach. To spora różnica względem oryginalnych ośmiu, prawda?

By być na bieżąco z produkcją, warto odwiedzić oficjalną stronę Contra Returns, na której znajduje się o wiele więcej informacji niż w opisach gry w sklepach Google Play i App Store. Znajdujemy tam na przykład listę starych bohaterów oraz nowych towarzyszy, przykłady rozgrywki czy obietnice dotyczące zawartości.

Contra Returns będzie dostępna na Androida oraz iOS od 26 lipca 2021 roku. Są tu jacyś fani klasycznych strzelanek, którzy pamiętają kody na żyćko? Góra, góra, dół, dół, lewa, prawa, lewa, prawa, B, A. ;)