Byliśmy na TwitchCon w Rotterdamie z Nubią

Streamerzy to ludzie o rozmaitych hobby i pasjach. Jedni dzielą się swoimi rękodziełami, inni oddają się dyskusji z widzami, a są jeszcze tacy, którym zależy przede wszystkim na nadawaniu na żywo rozgrywki z gier. W trakcie niedawnej, jubileuszowej edycji imprezy Twitch Con Europe 2025 w Rotterdamie, każdy streamer i fan spędzania czasu w ten sposób mógł poczuć się jak w domu. A my byliśmy jej częścią dzięki marce Nubia, będącej jednym ze sponsorów wydarzenia, która wykorzystała moment do zaprezentowania nowego gamingowego telefonu – Nubia Neo 3 GT.

Czym jest TwitchCon?

Nawet jeżeli oglądanie treści nadawanych na żywo nie jest w centrum Waszej uwagi, to nazwa Twitch powinna Wam coś mówić. Największa platforma do streamowania zapoczątkowała w 2015 roku w San Diego organizowany corocznie konwent, w trakcie którego osoby związane z Twitchem mogą spotkać się w jednym miejscu i wymienić się doświadczeniami, spotkać z fanami czy wysłuchać, co mają do powiedzenia paneliści.

Od 2019 gigant zaczął organizować wydarzenie w Europie. Dotychczas zawitało do Berlina, Amsterdamu i Paryża, a od 2024 roku TwitchCon realizowany jest w Rotterdamie. W 2025 roku największe miasto Południowej Holandii gościło zatem streamingowych entuzjastów po raz drugi. Impreza odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca, a Tabletowo mogło być jej częścią.

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Nie tylko narracja na żywo

Nie jesteście pewni, czy takie wydarzenie wpisuje się w Wasze gusta? Patrząc na zdjęcia, jakie wykonał Kuba, będąc na miejscu, nie będę ukrywał, że – choć żeby wyciągnąć mnie w tłum ludzi potrzeba tytanicznego wysiłku – to po TwitchConie, oprócz zmęczenia, odczuwałbym także satysfakcję.

Idąc nieco na przekór oczekiwaniom nie zacznę jednak od gier wideo. Zanim zaczęliśmy cieszyć się z wirtualnych światów, stawialiśmy na bardziej „namacalne” wyzwania logiczno-strategiczne. Dużo osób wciąż odczuwa satysfakcję z takiej formy zabawy, dlatego obecność sekcji poświęconej szachom, planszówkom czy pokemonowej karciance, nie powinna być zaskoczeniem.

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Jeżeli jednak od zawsze ciągnęło Was do gier wideo, a Wasze dzieci również złapały gamingowego bakcyla, jest spora szansa, że chcielibyście pokazać im „jak było kiedyś” – najlepiej w praktyce. Niestety, nie każdy ma miejsce na trzymanie starych konsol czy automatów ani nie czuje potrzeby wydawania pieniędzy na serwisowanie ich i szukanie akcesoriów z drugiej ręki w dobrym stanie. TwitchCon mógł być zatem dobrą okazją do cofnięcia się w czasie.

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Współczesny gaming – streaming, e-sport i mobilki

Bądźmy w tym wszystkim realistami – to, co przyciąga graczy do imprez pokroju TwitchCon, to granie w nowości, oglądanie zmagań e-sportowych i scena mobilnego gamingu. W tej kwestii wydarzenie organizowane przez Twitcha wypełniały zestawy umożliwiające zagranie w Gran Turismo 7 na kierownicy, kolejki do wypróbowania Elden Ring Nightreign w dniu premiery czy stanowisko Nubii.

Obecność producenta smartfonów nie była tam ani trochę przypadkowa. Marka Nubia była oficjalnym partnerem marketingowym Twitch Rivals – turniejów e-sportowych skierowanych do streamerów. W trakcie TwitchCon Europe 2025 mogliśmy podziwiać 40 graczy walczących o zwycięstwo w Fortnicie czy Minecrafcie (tak, mnie też zaskoczyło, że można rywalizować w grze opartej na kooperacji, survivalu i budowaniu 😉).

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Obecność Nubii na TwitchCon Europe 2025 było także świetną okazją do pokazania, jak dzisiaj może wyglądać smartfon dedykowany graczom – na stanowisku producenta można było bowiem przetestować model Nubia Neo 3 GT. Urządzenie, oprócz solidnej specyfikacji, charakteryzuje również nietuzinkowy, futurystyczny wygląd, udogodnienia dla graczy w postaci ekranu o bardzo wysokiej częstotliwości próbkowania dotyku, komora parowa o powierzchni 4083 mm2, dedykowany tryb Game Space do zarządzania rozgrywką czy spusty na krawędzi obudowy, do których można przypisać kluczowe funkcje w ulubionej grze mobilnej.

Jeżeli zastanawiacie się, jak Nubia Neo 3 GT sprawuje się w praktyce, Wasza ciekawość zostanie wkrótce zaspokojona. Producent potwierdził, że urządzenie powinno trafić do oficjalnej, polskiej dystrybucji, jeszcze w czerwcu 2025 roku. A ja już zaczynam jego testy :)

Nowości na Twitchu

TwichCon to też doskonała okazja, by zdradzić, co przyniesie przyszłość pod względem nowości wprowadzanych bezpośrednio na platformie Twitch. Na ten temat zdążyliśmy już pisać, a ja wspomnę jedynie, że wśród nadchodzących nowości na Twitchu pojawi się możliwość streamowania treści w orientacji pionowej (zupełnie jak na TikToku), funkcja przewijania czy transmisje w 1440p.

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Granie, które łączy

Internet pełen jest negatywnych emocji, o które można z łatwością zahaczyć. Czasami szansą na oderwanie się od takiego zimnej, wirtualnej przestrzeni, może być właśnie impreza pokroju TwitchConu.

Możesz rywalizować weekendami w Marvel Rivals, ścigać się po torze, dzielić się z widzami polecanymi anime, traktować Twitcha jako miejsce do pochwalenia się swoimi projektami wykonanymi na szydełku lub spędzać wieczory integrując się z fanami grając w mobilne wersje Zenless Zone Zero i Wuthering Waves. Takie imprezy przypominają, że gracze to wielka społeczność i każdy może znaleźć w niej miejsce dla siebie.

Rotterdam będzie gościł TwitchCon jeszcze raz – w 2026 roku. A później? Nie wiadomo -kolejna lokalizacja nie jest póki co znana. Myślicie, że warto, aby Polska była następna w kolejce do goszczenia imprezy? Choć mamy już Poznań Game Arena czy Intel Extreme Masters (przeniesione z Katowic do Krakowa), to każde z tych wydarzeń charakteryzuje się nieco innym klimatem.

Fajnie by było mieć kolejne wydarzenie do porównania, prawda? 😉

Materiał powstał w ramach współpracy z marką Nubia – to właśnie dzięki jej zaproszeniu mieliśmy okazję wziąć udział w tegorocznym TwichCon. Dzięki!